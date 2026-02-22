На Mac з’явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Функція «Обмеження заряду», раніше доступна лише на iPhone та iPad, тепер працює і на Mac — в першій беті macOS 26.4.
«Обмеження заряду» — це функція, яка дозволяє власноруч встановити максимальний рівень заряду для вашого пристрою, щоб подовжити термін служби акумулятора.
В macOS 26.4 користувачі можуть обрати ліміт від 80% до 100%. Пристрій автоматично припинить заряджання за кілька відсотків від встановленого ліміту.
Утім Apple уточнює, що Mac «іноді» доходитиме до 100%, аби «підтримувати точну оцінку стану заряду акумулятора».
Як активувати обмеження заряду на Mac:
- Відкрийте «Налаштування»
- Перейдіть в розділ «Акумулятор»
- Натисніть на значок «Інформація» поруч із розділом «Заряджання»
- Оберіть необхідний ліміт
На додачу до цього, нові бета-версії OS 26.4 та macOS 26.4 переносять функцію обмеження заряду в програму «Швидкі команди», аби автоматизувати налаштування.
Інше цікаво оновлення в macOS: компактна панель вкладок Safari. Apple видалила опцію із запуском macOS Tahoe та iPadOS 26, чим викликала невдоволення багатьох користувачів, тож зміни довелось «відкотити».
В застосунку Safari на Mac та відповідному розділі в «Налаштуваннях» на iPad тепер є опція, яка активує компактну панель вкладок як альтернативу стандартній.
macOS Tahoe 26.4 та iPadOS 26.4 наразі доступні лише розробникам, але Apple має незабаром випустити публічні бета-версії. Очікується, що програмне забезпечення вийде навесні.
Поділитися новиною
Також за темою
Як обрати автомобіль для холодної погоди
На Mac з’явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Ціна відповідає якості: механік назвав 6 найкращих електромобілів (фото)
Škoda інтегрувала ігри, відео та Spotify в електромобілі
Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів
Kia презентувала недорогий електричний дім на колесах для двох (фото)