На Mac з'явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

Функція обмеження заряду на Mac, Фото: Apple

Функція «Обмеження заряду», раніше доступна лише на iPhone та iPad, тепер працює і на Mac — в першій беті macOS 26.4.

9to5mac. Про це пише macrumors

«Обмеження заряду» — це функція, яка дозволяє власноруч встановити максимальний рівень заряду для вашого пристрою, щоб подовжити термін служби акумулятора.

Обмеження заряду на Mac

В macOS 26.4 користувачі можуть обрати ліміт від 80% до 100%. Пристрій автоматично припинить заряджання за кілька відсотків від встановленого ліміту.

Утім Apple уточнює, що Mac «іноді» доходитиме до 100%, аби «підтримувати точну оцінку стану заряду акумулятора».

Як активувати обмеження заряду на Mac:

Відкрийте «Налаштування»

Перейдіть в розділ «Акумулятор»

Натисніть на значок «Інформація» поруч із розділом «Заряджання»

Оберіть необхідний ліміт

На додачу до цього, нові бета-версії OS 26.4 та macOS 26.4 переносять функцію обмеження заряду в програму «Швидкі команди», аби автоматизувати налаштування.

Функцію обмеження заряду перенесли в програму «Швидкі команди»

Інше цікаво оновлення в macOS: компактна панель вкладок Safari. Apple видалила опцію із запуском ‌macOS Tahoe‌ та iPadOS 26, чим викликала невдоволення багатьох користувачів, тож зміни довелось «відкотити».

Компактна панель вкладок Safari

В застосунку Safari на Mac та відповідному розділі в «Налаштуваннях» на iPad тепер є опція, яка активує компактну панель вкладок як альтернативу стандартній.

‌macOS Tahoe‌ 26.4 та iPadOS 26.4 наразі доступні лише розробникам, але Apple має незабаром випустити публічні бета-версії. Очікується, що програмне забезпечення вийде навесні.

