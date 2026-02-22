0 800 307 555
На Mac з’явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari

Технології&Авто
Функція обмеження заряду на Mac
Фото: Apple
Функція «Обмеження заряду», раніше доступна лише на iPhone та iPad, тепер працює і на Mac — в першій беті macOS 26.4.
Про це пише macrumors, 9to5mac.
«Обмеження заряду» — це функція, яка дозволяє власноруч встановити максимальний рівень заряду для вашого пристрою, щоб подовжити термін служби акумулятора.
Обмеження заряду на Mac
Обмеження заряду на Mac
В macOS 26.4 користувачі можуть обрати ліміт від 80% до 100%. Пристрій автоматично припинить заряджання за кілька відсотків від встановленого ліміту.
Утім Apple уточнює, що Mac «іноді» доходитиме до 100%, аби «підтримувати точну оцінку стану заряду акумулятора».
Як активувати обмеження заряду на Mac:
  • Відкрийте «Налаштування»
  • Перейдіть в розділ «Акумулятор»
  • Натисніть на значок «Інформація» поруч із розділом «Заряджання»
  • Оберіть необхідний ліміт
На додачу до цього, нові бета-версії OS 26.4 та macOS 26.4 переносять функцію обмеження заряду в програму «Швидкі команди», аби автоматизувати налаштування.
Функцію обмеження заряду перенесли в програму «Швидкі команди»
Функцію обмеження заряду перенесли в програму «Швидкі команди»
Інше цікаво оновлення в macOS: компактна панель вкладок Safari. Apple видалила опцію із запуском ‌macOS Tahoe‌ та iPadOS 26, чим викликала невдоволення багатьох користувачів, тож зміни довелось «відкотити».
Компактна панель вкладок Safari
Компактна панель вкладок Safari
В застосунку Safari на Mac та відповідному розділі в «Налаштуваннях» на iPad тепер є опція, яка активує компактну панель вкладок як альтернативу стандартній.
‌macOS Tahoe‌ 26.4 та iPadOS 26.4 наразі доступні лише розробникам, але Apple має незабаром випустити публічні бета-версії. Очікується, що програмне забезпечення вийде навесні.
За матеріалами:
ITC.ua
Apple
