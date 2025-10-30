0 800 307 555
укр
Де українці найчастіше користуються BankID

Фінтех і Картки
44
Система віддаленої ідентифікації BankID Національного банку України все більш розширено використовується у цифрових сервісах.
За даними НБУ, за III квартал 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій через систему зросла на 17% у порівнянні з попереднім кварталом і склала 27,7 млн операцій.
Про це повідомляє Нацбанк України.

Динаміка використання

Збільшення обсягів ідентифікацій відбулося як серед комерційних, так і серед некомерційних абонентів:
  • у державних та інших некомерційних сервісів — зростання на 18%;
  • у комерційних сервісах — на 3%.
Найбільше звернень традиційно припадає на державні онлайн-портали. Зокрема 17,6 млн ідентифікацій (64%) — через ID.GOV.UA, що на 20% більше, ніж у другому кварталі. З них:
  • 6,2 млн — для отримання послуг МВС (+56%);
  • 3,9 млн — послуги Пенсійного фонду (+26%);
  • 2,5 млн — підписання електронних звернень та петицій.
Крім того, 5,5 млн операцій здійснено у застосунку «Резерв+» (+18%) і ще 2,6 млн — у застосунку «Дія» (+10%).
Також у 10 разів збільшилася кількість ідентифікацій в освітньому застосунку «Мрія» — до 91 тис. за квартал.

Розширення кола учасників

У III кварталі до системи долучилися нові сервіси, серед них:
  • платформа «зарплата на вимогу»;
  • сервіс для розміщення оголошень з оренди та продажу нерухомості;
  • фінансова компанія з онлайн-кредитування.
Станом на кінець вересня 2025 року BankID НБУ об’єднує 39 банків-ідентифікаторів та 108 надавачів послуг.

Оновлення тарифної моделі

У вересні 2025 року НБУ переглянув тарифи для учасників системи. Мета змін — стимулювати підключення нових бізнес-сегментів та підтримати розвиток цифрових сервісів.
Оновлена тарифна модель дозволяє надавачам послуг оптимізувати витрати та обирати зручні пакети залежно від обсягів і типів операцій. При цьому банки-ідентифікатори, за прогнозом НБУ, збережуть рівень доходів завдяки збільшенню кількості транзакцій.
«Такі зміни сприяють збалансованому розвитку ринку цифрової ідентифікації в Україні та розширюють можливості для впровадження інноваційних онлайн-рішень у приватному і державному секторах», — коментують у Нацбанку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
