Пишний анонсував запуск інноваційного хабу для фінансового сектору

Фінтех і Картки
56
Національний банк України працює над запуском національного інноваційного хабу для фінансової сфери, який планують запустити у 2026 році.
Про це заявив голова регулятора Андрій Пишний на форумі Forbes Banker 31 жовтня, передає «Інтерфакс-Україна».
Пишний зазначив, що Нацбанк не обмежуватиме технологічні рішення, але вимагатиме від учасників фінансового ринку наявності систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних.
«Ми технічно нейтральні, але ризикорієнтовані: не будемо обмежувати технології, але вимагатимемо систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних», — сказав він.

Міжнародний досвід і перезавантаження «пісочниці»

За словами голови регулятора, НБУ активно вивчає міжнародний досвід інноваційного регулювання, зокрема практики Бундесбанку та азійських країн, які українська делегація аналізувала під час поїздки до Сингапуру.
Пишний також повідомив, що регулятор планує оновити чинну регуляторну платформу, відому як «пісочниця». За три роки її роботи жодна з поданих ініціатив не мала справжньої інноваційної цінності, тому платформу хочуть перезавантажити.
Попри війну, український фінансовий ринок залишається у глобальному порядку денному та має потенціал ділитися досвідом, зазначив Пишний.
«Інноваційний розвиток має поєднуватися із захистом прав кредиторів, персональних даних і мінімізацією операційних ризиків», — підкреслив він.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році Національний банк запустив регуляторну платформу для тестування інноваційних продуктів, яку у світі також називають «пісочницею» або Sandbox;
  • «пісочниця» передбачає три ключові елементи: відкриту взаємодію з ринком у форматі проінноваційного діалогу, можливість оперативного вдосконалення регуляцій на підставі результатів тестування та спеціальний правовий режим для випробування нових фінансових і платіжних сервісів, які ще не врегульовані законодавством.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ФінтехНБУ
