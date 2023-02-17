ЄС запускає регулятивну пісочницю для проєктів блокчейн — Finance.ua

ЄС запускає регулятивну пісочницю для проєктів блокчейн Сьогодні 23:00 — Криптовалюта

ЄС запускає регулятивну пісочницю для проєктів блокчейн

Європейська комісія запустила регулятивну пісочницю для тестування варіантів використання технологій блокчейну.

Про це йдеться у пресрелізі відомства.

Проєкт працюватиме протягом наступних 3 років. Ним керуватимуть незалежні академічні експерти. Агрегатор може взяти під опіку до 20 проєктів приватного та державного секторів, спрямованих на інновації та створення інфраструктури блокчейну.

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У пресрелізі ЄС підкреслює, що пілотні програми, які вони проводили раніше, показали високий потенціал блокчейну. Це такі переваги як захист від підробок, швидкість транзакцій, зниження вартості торгових цінних паперів. Однак відомство вказує на правову невизначеність, яка досі залишається важливою проблемою.

Одна з цілей «пісочниці» — сприяти транскордонному діалогу між регуляторами та блокчейн-компаніями. Вони хочуть зрозуміти, як працюють інновації, щоб можна було підвести під них правову базу.

Проєкт працюватиме не тільки з блокчейн-компаніями, а й з іншими допоміжними сферами. Особливо їх цікавлять технології цифрових фінансів і штучного інтелекту.

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