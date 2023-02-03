EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту — Finance.ua

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EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту

Криптовалюта
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EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту
EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту
Фінська компанія Membrane Finance випустила повністю ліцензований стейблкоїн, забезпечений євро.
Про це пише «Мінфін» з посиланням на Cointelegraph.
Компанія має ліцензію Управління фінансового нагляду Фінляндії (Fin-FSA) і стверджує, що «EUROe» є «першою та єдиною криптовалютою, що регулюється ЄС».
Компанія Circle Inc., що базується в США, раніше також випустила в червні власний стейблкоїн, забезпечений євро, але її EUROC спочатку зберігався в Silvergate Bank, регульованій установі США.

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Згідно з повідомленням фінської компанії, кожен токен EUROe забезпечений «принаймні одним фіатним євро в європейській фінансовій установі або банку».
Компанія вважає, що це дозволить здійснювати майже миттєві платежі з приблизно нульовою вартістю, на відміну від високої комісії та низької швидкості традиційних фінансів.
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Генеральний директор Membrane Finance Юха Вітала висловив сподівання, що EUROe спонукає більше європейців використовувати додатки децентралізованого фінансування (DeFi):
«Стейблкоїни є невід’ємною частиною переходу до грошової інфраструктури на основі блокчейну, і європейці заслуговують на те, щоб мати євро-стейблкоїн, який регулюється фінансовим органом ЄС. Ми сподіваємося, що EUROe приверне до DeFi більше звичайних людей, які раніше не могли це зробити або турбувалися про волатильність криптовалют», — зазначив він.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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