EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту — Finance.ua

EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту Сьогодні 20:43 — Криптовалюта

EUROe — у Європі запустили першу легальну криптовалюту

Фінська компанія Membrane Finance випустила повністю ліцензований стейблкоїн, забезпечений євро.

Про це пише «Мінфін» з посиланням на Cointelegraph.

Компанія має ліцензію Управління фінансового нагляду Фінляндії (Fin-FSA) і стверджує, що «EUROe» є «першою та єдиною криптовалютою, що регулюється ЄС».

Компанія Circle Inc., що базується в США, раніше також випустила в червні власний стейблкоїн, забезпечений євро, але її EUROC спочатку зберігався в Silvergate Bank, регульованій установі США.

Згідно з повідомленням фінської компанії, кожен токен EUROe забезпечений «принаймні одним фіатним євро в європейській фінансовій установі або банку».

Компанія вважає, що це дозволить здійснювати майже миттєві платежі з приблизно нульовою вартістю, на відміну від високої комісії та низької швидкості традиційних фінансів.

Генеральний директор Membrane Finance Юха Вітала висловив сподівання, що EUROe спонукає більше європейців використовувати додатки децентралізованого фінансування (DeFi):

«Стейблкоїни є невід’ємною частиною переходу до грошової інфраструктури на основі блокчейну, і європейці заслуговують на те, щоб мати євро-стейблкоїн, який регулюється фінансовим органом ЄС. Ми сподіваємося, що EUROe приверне до DeFi більше звичайних людей, які раніше не могли це зробити або турбувалися про волатильність криптовалют», — зазначив він.

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