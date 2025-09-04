Коли банки в Польщі передають у податкову інформацію про перекази
Переказ великої суми на польський рахунок може стати сигналом для банку та привернути увагу контролюючих органів.
Про це повідомляє inpoland.net.
Згідно з законом про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, фінансові установи у Польщі зобов’язані повідомляти Національну податкову адміністрацію (KAS) про транзакції, що перевищують еквівалент 15 тис. євро (близько 64 тис. злотих). Відомості про такі операції передаються у спеціальні системи моніторингу.
Втім, навіть якщо на рахунок надходить менша сума — наприклад, 10 тис. злотих, банк може запустити внутрішню перевірку. Це відбувається, якщо переказ виглядає нетиповим для вашого звичного фінансового профілю. У такому разі банк може тимчасово заблокувати кошти або вимагати пояснень, навіть без обов’язкового повідомлення KAS.
Пильну увагу банків привертають не лише великі транзакції. Ризик підозри зростає, якщо:
- призначення платежів виглядає незвично;
- часто надходять невеликі, але регулярні суми, що в сукупності перевищують великі пороги;
- надходження мають повторюваний характер з різних джерел на однакову суму.
Такі операції можуть свідчити про спроби обійти фінансовий моніторинг або вести незареєстровану діяльність. Остаточне рішення щодо передачі інформації в KAS банк ухвалює самостійно — виходячи з ризикового профілю клієнта та характеру його операцій.
Нагадаємо, фінансова установа у Польщі (і не лише там) має право призупинити платіж, якщо текст у полі «Призначення платежу» викликає підозру — навіть коли він виглядає жартівливим чи, навпаки, абсолютно нейтральним.
Що робити, якщо ваш рахунок заблокували
Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваш банківський рахунок заблоковано, важливо негайно звернутися до свого банку. У більшості випадків, блокування є тимчасовим заходом, і після надання необхідних документів або пояснень рахунок буде розблоковано. Однак, якщо блокування пов’язане з судовими рішеннями або серйозними порушеннями, процес може зайняти більше часу.
👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.
Поділитися новиною
Також за темою
Коли банки в Польщі передають у податкову інформацію про перекази
Які українці в Польщі отримуватимуть 800 Плюс після 30 вересня
Як підвищити шанси на успішну оренду житла — корисні поради
Тип інтелекту: яка професія може підійти, зважаючи на це
Які землі Німеччини приймають українців у вересні 2025 року
Як змінився ІТ-ринок у серпні: статистика Djinni