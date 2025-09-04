Коли банки в Польщі передають у податкову інформацію про перекази Сьогодні 09:19 — Особисті фінанси

Переказ великої суми на польський рахунок може стати сигналом для банку та привернути увагу контролюючих органів.

Згідно з законом про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, фінансові установи у Польщі зобов’язані повідомляти Національну податкову адміністрацію (KAS) про транзакції, що перевищують еквівалент 15 тис. євро (близько 64 тис. злотих). Відомості про такі операції передаються у спеціальні системи моніторингу.

Втім, навіть якщо на рахунок надходить менша сума — наприклад, 10 тис. злотих, банк може запустити внутрішню перевірку. Це відбувається, якщо переказ виглядає нетиповим для вашого звичного фінансового профілю. У такому разі банк може тимчасово заблокувати кошти або вимагати пояснень, навіть без обов’язкового повідомлення KAS.

Пильну увагу банків привертають не лише великі транзакції. Ризик підозри зростає, якщо:

призначення платежів виглядає незвично;

часто надходять невеликі, але регулярні суми, що в сукупності перевищують великі пороги;

надходження мають повторюваний характер з різних джерел на однакову суму.

Такі операції можуть свідчити про спроби обійти фінансовий моніторинг або вести незареєстровану діяльність. Остаточне рішення щодо передачі інформації в KAS банк ухвалює самостійно — виходячи з ризикового профілю клієнта та характеру його операцій.

Нагадаємо, фінансова установа у Польщі (і не лише там) має право призупинити платіж , якщо текст у полі «Призначення платежу» викликає підозру — навіть коли він виглядає жартівливим чи, навпаки, абсолютно нейтральним.

Що робити, якщо ваш рахунок заблокували

Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваш банківський рахунок заблоковано, важливо негайно звернутися до свого банку. У більшості випадків, блокування є тимчасовим заходом, і після надання необхідних документів або пояснень рахунок буде розблоковано. Однак, якщо блокування пов’язане з судовими рішеннями або серйозними порушеннями, процес може зайняти більше часу.

