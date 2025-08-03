У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази — Finance.ua

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У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази

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У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази
У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази
Фінансова установа у Польщі (і не лише там) має право призупинити платіж, якщо текст у полі «Призначення платежу» викликає підозру — навіть коли він виглядає жартівливим чи, навпаки, абсолютно нейтральним.
Про це пише inpoland.net.
Банки автоматично перевіряють зміст призначень за допомогою спеціальних систем моніторингу. Під підозру можуть потрапити фрази з ненормативною лексикою, згадками про заборонену діяльність або навіть слова, які алгоритм неправильно інтерпретує. У багатьох випадках додаткову перевірку здійснює персонал банку.
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Видання Bankier. pl описало реальний інцидент із блогером, який спробував оплатити послуги IT-спеціаліста за допомогу у створенні сайту про комікси. У призначенні платежу він вказав: «Блог про комікси — перша частина» (Blog o komiksach — pierwsza rata).
Однак банківська система автоматично розділила слово komiksach на «komi» та «ksach» і помилково розцінила це як спробу обійти санкції. Річ у тім, що «Комі» — це назва російського регіону, і система спрацювала на згадку, пов’язану з російськими фінансовими операціями, які перебувають під санкціями. У результаті платіж заблокували.
Висновок: навіть невеликий жарт може спричинити великі проблеми. Якщо не хочете зайвих питань від банку, краще уникати жартів або скорочень у призначеннях платежів — особливо тих, які можуть бути інтерпретовані неоднозначно.
Нагадаємо, 30 квітня в Польщі було опубліковано проєкт змін до банківського права, згідно з яким через 5 років після останньої транзакції клієнта банки будуть зобов’язані перевірити, чи живий клієнт.
За матеріалами:
Finance.ua
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