У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази — Finance.ua

У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази Сьогодні 22:36 — Світ

У Польщі банк заблокує рахунок за такі перекази

Фінансова установа у Польщі (і не лише там) має право призупинити платіж, якщо текст у полі «Призначення платежу» викликає підозру — навіть коли він виглядає жартівливим чи, навпаки, абсолютно нейтральним.

Про це пише inpoland.net

Банки автоматично перевіряють зміст призначень за допомогою спеціальних систем моніторингу. Під підозру можуть потрапити фрази з ненормативною лексикою, згадками про заборонену діяльність або навіть слова, які алгоритм неправильно інтерпретує. У багатьох випадках додаткову перевірку здійснює персонал банку.

Читайте також У Польщі банки перевірятимуть клієнтів по-новому

Видання Bankier. pl описало реальний інцидент із блогером, який спробував оплатити послуги IT-спеціаліста за допомогу у створенні сайту про комікси. У призначенні платежу він вказав: «Блог про комікси — перша частина» (Blog o komiksach — pierwsza rata).

Однак банківська система автоматично розділила слово komiksach на «komi» та «ksach» і помилково розцінила це як спробу обійти санкції. Річ у тім, що «Комі» — це назва російського регіону, і система спрацювала на згадку, пов’язану з російськими фінансовими операціями, які перебувають під санкціями. У результаті платіж заблокували.

Висновок: навіть невеликий жарт може спричинити великі проблеми. Якщо не хочете зайвих питань від банку, краще уникати жартів або скорочень у призначеннях платежів — особливо тих, які можуть бути інтерпретовані неоднозначно.

Нагадаємо, 30 квітня в Польщі було опубліковано проєкт змін до банківського права, згідно з яким через 5 років після останньої транзакції клієнта банки будуть зобов’язані перевірити, чи живий клієнт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.