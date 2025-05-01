Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти — Finance.ua

Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти

5 років після останньої транзакції клієнта банки будуть зобов’язані перевірити, чи живий клієнт. Про це пише 30 квітня в Польщі було опубліковано проект змін до банківського права, згідно з яким черезбанки будуть зобов’язані перевірити, чи живий клієнт. Про це пише inpoland.net.pl

Читайте також Яку нерухомість купити для життя в Польщі

На сайті Урядового центру законодавства опубліковано проект змін до закону про банківську діяльність. Пропозиція до нових нормативних актів, підготовлена ​​Мінфіном, стосується дій банків у разі смерті клієнта.

Згідно із запропонованим положенням, через 5 років з дати видання останнього розпорядження щодо рахунку, який прив’язаний до договору, банк буде зобов’язаний звернутися до міністра, відповідального за цифровізацію, для отримання доступу до даних з реєстру PESEL, щоб з’ясувати, чи живий власник рахунку, а в разі його смерті — дату смерті.

Читайте також Середня пенсія в Польщі

Такі дії дозволять банкам швидше закрити так звані «сплячі» рахунки. В результаті спадкоємці зможуть швидше отримувати інформацію про накопичені кошти, а також вдасться обмежити ризик виплат неуповноваженим особам.

У запропонованій постанові міститься положення, яке визначає обсяг інформації, яку банк надаватиме фізичній особі, яка отримала право власності на спадщину за власником рахунку, та розпоряднику спадщини.

Проект також передбачає зміни до Закону про реєстрацію населення, завдяки яким банкам повідомлятимуть не лише про факт смерті клієнта, як зараз, а й про дату смерті клієнта.

надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих. Нагадаємо, Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими — майже 1,65 млрд злотих.

Довідка Finance.ua:

Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.

З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.