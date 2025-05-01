Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти — Finance.ua
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Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти

Особисті фінанси
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Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти
Банки в Польщі перевірятимуть, чи живі клієнти
30 квітня в Польщі було опубліковано проект змін до банківського права, згідно з яким через 5 років після останньої транзакції клієнта банки будуть зобов’язані перевірити, чи живий клієнт. Про це пише inpoland.net.pl.
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На сайті Урядового центру законодавства опубліковано проект змін до закону про банківську діяльність. Пропозиція до нових нормативних актів, підготовлена ​​Мінфіном, стосується дій банків у разі смерті клієнта.
Згідно із запропонованим положенням, через 5 років з дати видання останнього розпорядження щодо рахунку, який прив’язаний до договору, банк буде зобов’язаний звернутися до міністра, відповідального за цифровізацію, для отримання доступу до даних з реєстру PESEL, щоб з’ясувати, чи живий власник рахунку, а в разі його смерті — дату смерті.
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Такі дії дозволять банкам швидше закрити так звані «сплячі» рахунки. В результаті спадкоємці зможуть швидше отримувати інформацію про накопичені кошти, а також вдасться обмежити ризик виплат неуповноваженим особам.
У запропонованій постанові міститься положення, яке визначає обсяг інформації, яку банк надаватиме фізичній особі, яка отримала право власності на спадщину за власником рахунку, та розпоряднику спадщини.
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Проект також передбачає зміни до Закону про реєстрацію населення, завдяки яким банкам повідомлятимуть не лише про факт смерті клієнта, як зараз, а й про дату смерті клієнта.
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Нагадаємо, Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд Польщі анонсував посилення правил видачі Карти поляка. Нагадаємо, що понад 200 тисяч іноземців стали власниками Карти поляка: документа, що підтверджує належність до польського народу.
  • З 1 березня зросла мінімальна пенсія у Польщі. Тепер вона становить 1878,91 злотих. А на руки пенсіонери отримають 1709,81 злотих.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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