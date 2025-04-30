Яку нерухомість купити для життя в Польщі — Finance.ua

Яку нерухомість купити для життя в Польщі Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Яку нерухомість купити для життя в Польщі

За даними офіційної статистики, біженців з України в Польщі вже понад мільйон. Це дуже суттєво впливає на попит як на купівлю, так і на оренду нерухомості.

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Яку купити нерухомість для життя в Польщі

Де ж подивитися пропозиції для купівлі житла? В Україні, зазвичай, діють наступним чином:

дивляться оголошення про вторинне житло;

вкладаються в новобудови;

звертаються до відповідних агенцій з запитом на підбір відповідного потребам та наявним сумам житла в конкретному регіоні.

В Польщі ситуація схожа, але все одно пошук відбувається трохи інакше. Про це та багато іншого ми пишемо у статті:

Для дослідження ринку нерухомості та його популярних пропозицій ми вирішили взяти за основу такі варіанти:

житло для самотньої людини чи пари похилого віку;

оселя для молодої пари;

нерухомість для великої родини.

Вибір нерухомості в Польщі залежатиме від потреб та способу життя кожної із зазначених категорій покупців. Ми дослідили запити. І результати маємо наступні:

Самотні для життя в Польщі обирають квартири-студії або ж однокімнатні.

Вони, зазвичай, доступніші за вартістю та простіші в обслуговуванні. Стосовно місцеперебування, зазвичай, розглядають райони з хорошою інфраструктурою, враховують близькість до роботи, навчальних закладів або культурних центрів (наприклад, центри міст чи молодіжні райони).

З переваг такого придбання підтверджуємо невеликі витрати на утримання та, якщо надалі виникне така потреба, можливість доволі швидко знайти орендарів.

Молоді пари частіше обирають одно-двокімнатні квартири.

Якщо є прагнення зекономити, зупиняються на 1-кімнатних, якщо треба не лише проживання разом, а ще й окремо простір для власної роботи чи інших справ, беруть 2-кімнатні.

В плані розташування подобаються пропозиції з районів, що відрізняються добре розвиненою інфраструктурою, мають парки та різноманітні варіанти для активного проведення часу.

Великі родини купують будинки чи 3−4 кімнатні квартири.

Зрозуміло, що тут треба розглядати варіанти з кількома спальнями, з достатньою площею для спільного життя.

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В плані місцеперебування, зазвичай, вибір роблять на користь районів зі школами, дитячими садками та парками. Багато хто надає перевагу передмістю великих польських міст.

Який би вибір ви не робили, визначте спочатку бюджет. Це дуже звузить коло пошуку.

Далі встановіть, які установи потрібні поблизу. Для когось важлива школа чи дитсадок поруч, а комусь краще, щоб був парк чи лісосмуга. Стосовно наявності медустанови та відгуків відносно роботи її фахівців також не полінуйтеся отримати відомості.

Наприклад, може бути прикро, якщо після переїзду з’ясується, що в клініці, що умовно розташована в п’яти хвилинах ходу від дому, не можна буде отримувати послуги, а доведеться укладати угоду на обслуговування в закладі іншого кварталу.

Звісно, треба оцінити стан нерухомості, з’ясувати, новобудова це чи вторинний ринок, які потрібні будуть витрати до переїзду, які вже після заселення на обслуговування чи ремонт.

Не полінуйтеся дослідити плани розвитку інфраструктури у вподобаному районі. Це не має бути проблемою, бо такі відомості є у відкритому доступі. Роблять так з метою пошуку інвесторів. Навіщо це під час пошуку нерухомості для придбання? Цей показник може суттєво вплинути на вартість обраного житла в майбутньому.

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Загалом вибір будь-якої нерухомості — це важливе рішення, яке має враховувати ваш стиль життя, потреби та фінансові можливості. Не поспішайте. Враховуйте максимум аспектів під час вибору. Відвідуйте тематичні форуми співгромадян, які вже переїхали до Польщі.

Якщо маєте сумніви, візьміть в оренду житло в районі, де плануєте купувати нерухомість, трохи поживіть в ньому, щоб реально оцінити всі обставини стосовно зручності, безпечності тощо. А вже потім ухвалюйте остаточне рішення.

Довідка Finance.ua:

Деякі професійні групи можуть розраховувати на службове житло або компенсацію оренди. У Польщі вартість оренди житла у великих містах коливається від 2500 до 5000 злотих. Тому службове житло є значною перевагою при працевлаштуванні,

Міністерство фінансів Польщі повідомило, що іноземці у 2024 році сплатили у Польщі понад 4,88 млрд злотих податків. Найбільшими є надходження від громадян України — майже 1,65 млрд злотих.

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