Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі — Finance.ua

Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі
Деякі професійні групи можуть розраховувати на службове житло або компенсацію оренди. У Польщі вартість оренди житла у великих містах коливається від 2500 до 5000 злотих. Тому службове житло є значною перевагою при працевлаштуванні, пише Іnpoland.net.pl.
Читайте також
Право на службове житло в Польщі мають представники таких професій:
- військові,
- поліцейські,
- прикордонники,
- співробітники лісових господарств.
Раніше такі привілеї мали і вчителі, які працювали в маленьких містечках. Однак у 2019 році цю категорію виключили з переліку.
Розміри дпомоги
Розмір матеріальної допомоги на оренду житла для військових становить від 450 до 1500 злотих на місяць.
Самотні співробітники поліції на оренду житла отримують надбавку в розмірі 142,50 злотих, а ті, хто мають родини — 285 злотих. Прикордонники можуть розраховувати на фінансову підтримку від 238 до 450 злотих на місяць.
Раніше Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що з 1 липня 2025 року компенсація на житло для військовослужбовців зросте і становитиме від 900 до 1800 злотих на місяць.
Раніше ми писали, що згідно зі звітом Державної інспекції праці Польщі, у 2023 році інспектори провели 1270 перевірок, які показали, що 7,6% працівників працюють нелегально, з них 20% - іноземці. Нелегальна робота для українців у Польщі має багато серйозних наслідків. Якщо людина працює нелегально, за неї не сплачуються жодні соціальні внески чи податки.
Штраф у розмірі від 500 до 5000 злотих загрожує особам, які працюють неоформленими, але при цьому стоять на обліку в центрі зайнятості.
Замовити швидко туристичне страхування за кордон
Поділитися новиною