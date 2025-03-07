Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі

Особисті фінанси
61
Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі
Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі
Деякі професійні групи можуть розраховувати на службове житло або компенсацію оренди. У Польщі вартість оренди житла у великих містах коливається від 2500 до 5000 злотих. Тому службове житло є значною перевагою при працевлаштуванні, пише Іnpoland.net.pl.
Читайте також
Право на службове житло в Польщі мають представники таких професій:
  • військові,
  • поліцейські,
  • прикордонники,
  • співробітники лісових господарств.
Раніше такі привілеї мали і вчителі, які працювали в маленьких містечках. Однак у 2019 році цю категорію виключили з переліку.
Читайте також

Розміри дпомоги

Розмір матеріальної допомоги на оренду житла для військових становить від 450 до 1500 злотих на місяць.
Самотні співробітники поліції на оренду житла отримують надбавку в розмірі 142,50 злотих, а ті, хто мають родини — 285 злотих. Прикордонники можуть розраховувати на фінансову підтримку від 238 до 450 злотих на місяць.
Читайте також
Раніше Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що з 1 липня 2025 року компенсація на житло для військовослужбовців зросте і становитиме від 900 до 1800 злотих на місяць.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що згідно зі звітом Державної інспекції праці Польщі, у 2023 році інспектори провели 1270 перевірок, які показали, що 7,6% працівників працюють нелегально, з них 20% - іноземці. Нелегальна робота для українців у Польщі має багато серйозних наслідків. Якщо людина працює нелегально, за неї не сплачуються жодні соціальні внески чи податки.
Штраф у розмірі від 500 до 5000 злотих загрожує особам, які працюють неоформленими, але при цьому стоять на обліку в центрі зайнятості.

Замовити швидко туристичне страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.