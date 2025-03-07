Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі — Finance.ua

Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Працівники яких професій мають право на безкоштовне житло в Польщі

Деякі професійні групи можуть розраховувати на службове житло або компенсацію оренди. У Польщі вартість оренди житла у великих містах коливається від 2500 до 5000 злотих. Тому службове житло є значною перевагою при працевлаштуванні, пише Іnpoland.net.pl

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Право на службове житло в Польщі мають представники таких професій:

військові,

поліцейські,

прикордонники,

співробітники лісових господарств.

Раніше такі привілеї мали і вчителі, які працювали в маленьких містечках. Однак у 2019 році цю категорію виключили з переліку.

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Розміри дпомоги

Розмір матеріальної допомоги на оренду житла для військових становить від 450 до 1500 злотих на місяць.

Самотні співробітники поліції на оренду житла отримують надбавку в розмірі 142,50 злотих, а ті, хто мають родини — 285 злотих. Прикордонники можуть розраховувати на фінансову підтримку від 238 до 450 злотих на місяць.

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Раніше Прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив, що з 1 липня 2025 року компенсація на житло для військовослужбовців зросте і становитиме від 900 до 1800 злотих на місяць.

багато серйозних наслідків. Якщо людина працює нелегально, за неї не сплачуються жодні соціальні внески чи податки. Раніше ми писали , що згідно зі звітом Державної інспекції праці Польщі, у 2023 році інспектори провели 1270 перевірок, які показали, що 7,6% працівників працюють нелегально, з них 20% - іноземці. Нелегальна робота для українців у Польщі маєЯкщо людина працює нелегально, за неї не сплачуються жодні соціальні внески чи податки.

Штраф у розмірі від 500 до 5000 злотих загрожує особам, які працюють неоформленими, але при цьому стоять на обліку в центрі зайнятості.

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