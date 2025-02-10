Хто може отримати штрафи за неофіційну роботу в Польщі (розміри) — Finance.ua

Хто може отримати штрафи за неофіційну роботу в Польщі (розміри) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Хто може отримати штрафи за неофіційну роботу в Польщі (розміри)

Згідно зі звітом Державної інспекції праці Польщі, у 2023 році інспектори провели 1270 перевірок, які показали, що 7,6% працівників працюють нелегально, з них 20% - іноземці.

Нелегальна робота для українців у Польщі має багато серйозних наслідків. Працевлаштування працівника без жодного договору є незаконим. Про це нагадує Іnpoland.net.pl

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Якщо людина працює нелегально, за неї не сплачуються жодні соціальні внески чи податки. Але в Польщі і досі не важко знайти людей, які погодяться працювати «по-чорному».

У 2025 році планується провести аж 55 тисяч перевірок підприємств.

На що звертатимуть увагу

Особливу увагу інспектори звертатимуть на законність оформлення трудових відносин, цивільно-правових договорів та дотримання нормативно-правових актів щодо захисту прав працівників.

Хоча більшості випадків для працівника, який працював нелегально, не передбачено жодної кримінальної чи фінансової відповідальності.

Але не треба забувати, що працівник, який працює нелегально, не має права на оплачувану відпустку, допомогу у зв’язку з хворобою, допомогу по вагітності та пологах або компенсацію внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Такий працівник не може:

претендувати на медичну страховку,

його робота не зараховується до трудового стажу,

не зможе отримати пенсію в майбутньому.

Які штрафи і кому

Штраф у розмірі від 500 до 5000 злотих загрожує особам, які працюють неоформленими, але при цьому стоять на обліку в центрі зайнятості.

Що стосується, іноземців, то за нелегальне працевлаштування їх навіть можуть депортувати з Польщі.

Нагадаємо, за даними Головного статистичного управління Польщі GUS, найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих). Найнижчі заробітки відзначили у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Найвище медіанне значення зарплат в Польщі є у гірничо-видобувній галузі — 10 819,81 злотих.

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