Яка реальна зарплата в Польщі: де найбільші заробітки — Finance.ua

Яка реальна зарплата в Польщі: де найбільші заробітки
За даними Головного статистичного управління Польщі GUS, найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих).
Найнижчі заробітки відзначили у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
Заробітна плата в народному господарстві в серпні 2024 року становила 6697,52 злотих брутто (це на 18,0% менше середньої місячної заробітної плати брутто).
Про це пише Іnpoland.net.pl.
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Нагадаємо, що медіанна зарплата — це зарплата, яку отримує працівник в середині ряду зарплат. Тобто, половина працівників отримує винагороду мешне цього розміру, а інша — більше.
Медіанне значення заробітної плати відрізняється, зокрема, і за статтю: для чоловіків цей показник становить 6980,00 злотих, для жінок — 6440 злотих.
Середня заробітна плата в серпні була зафіксована на рівні 8172,47 злотих. Різниця в показниках є досить суттєвою.
За підрахунками GUS, у серпні 2024 року 10% працівників отримували найнижчі зарплати — до 4300,00 злотих. У свою чергу, інші 10% мали найвищі заробітки — не менше 12 831,67 злотих.
Вік робітників
Якщо брати до уваги вік працівників, то найвище медіанне значення було у віковій групі 35−44 років і становило 6952,60 злотих.
Розмір підприємства
Найвище значення медіанної заробітної плати було в суб’єктах, де працює 1000 і більше працівників — 7975,20 злотих.
Галузі
Найвище медіанне значення зарплат є у гірничо-видобувній галузі — 10 819,81 злотих.
Гендерна розбіжність
Медіанна заробітна плата чоловіків була вищою, ніж медіанна заробітна плата жінок. У фінансовій галузі медіанна зарплата чоловіків на 35,4% більше, ніж у жінок. А у сфері будівництва жінки отримують на 35% більше за чоловіків.
Довідка Finance.ua:
- Згідно з даними загальнонаціонального дослідження «Барометр професій», найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. До них входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.
- До переліку найбільш дефіцитних професій увійшли: лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці.
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