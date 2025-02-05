Яка реальна зарплата в Польщі: де найбільші заробітки — Finance.ua

Яка реальна зарплата в Польщі: де найбільші заробітки Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Яка реальна зарплата в Польщі: де найбільші заробітки

найвища медіанна зарплата була у Варшаві — понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у Кракові (7991 злотих) та Познані (7248 злотих). За даними Головного статистичного управління Польщі GUS зарплата була у— понад 8900 злотих. Високі показники також відзначені у(7991 злотих) та(7248 злотих).

Найнижчі заробітки відзначили у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Заробітна плата в народному господарстві в серпні 2024 року становила 6697,52 злотих брутто (це на 18,0% менше середньої місячної заробітної плати брутто).

Про це пише Іnpoland.net.pl

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Нагадаємо, що медіанна зарплата — це зарплата, яку отримує працівник в середині ряду зарплат. Тобто, половина працівників отримує винагороду мешне цього розміру, а інша — більше.

Медіанне значення заробітної плати відрізняється, зокрема, і за статтю: для чоловіків цей показник становить 6980,00 злотих, для жінок — 6440 злотих.

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Середня заробітна плата в серпні була зафіксована на рівні 8172,47 злотих. Різниця в показниках є досить суттєвою.

За підрахунками GUS, у серпні 2024 року 10% працівників отримували найнижчі зарплати — до 4300,00 злотих. У свою чергу, інші 10% мали найвищі заробітки — не менше 12 831,67 злотих.

Вік робітників

Якщо брати до уваги вік працівників, то найвище медіанне значення було у віковій групі 35−44 років і становило 6952,60 злотих.

Розмір підприємства

Найвище значення медіанної заробітної плати було в суб’єктах, де працює 1000 і більше працівників — 7975,20 злотих.

Галузі

Найвище медіанне значення зарплат є у гірничо-видобувній галузі — 10 819,81 злотих.

Гендерна розбіжність

Медіанна заробітна плата чоловіків була вищою, ніж медіанна заробітна плата жінок. У фінансовій галузі медіанна зарплата чоловіків на 35,4% більше, ніж у жінок. А у сфері будівництва жінки отримують на 35% більше за чоловіків.

Довідка Finance.ua:

Згідно з даними загальнонаціонального дослідження «Барометр професій», найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили. До них входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

До переліку найбільш дефіцитних професій увійшли: лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці.

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