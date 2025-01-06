Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні — Finance.ua

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні Сьогодні 16:12 — Валюта

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні

Згідно з інформацією польських ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС.

Останнє дослідження Eurobarometr показує, що 74% жителів ЄС підтримують єдину валюту в Спільноті. Серед жителів єврозони цей показник вище — 81%. Однак підтримка єдиної валюти поляками знижується. Про це пише inPoland.net.pl

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Згідно з опитуванням Фонду економічної свободи, 30,7% жителів Польщі підтримують введення євро замість злотого. Ці респонденти дали відповідь «однозначно так» і «скоріше так», проти висловилися 56,5% опитаних, які відповіли «скоріше ні» та «однозначно ні»).

Раніше введення євро в Польщі підтримували 34,9% поляків, а проти цього були 50,8% польських респондентів.

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Чи це вигідно

Попри негативні настрої у поляків щодо цього, більшість економістів вважають, що Польща скоріше виграє від прийняття валюти ЄС.

За словами фахівців, з огляду на геополітичну ситуацію (особливо після початку війни в Україні), з точки зору безпеки, зокрема економічної, Польща повинна перейти на євро.

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Згідно з прогнозами, можна серйозно говорити про приєднання Польщі до єврозони через десять років. За цей час Польща зможе виконати всі вимоги та наблизитися до найбагатших країн ЄС.

Раніше ми писали , що польський уряд розглядатиме зміни до Закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 2026 року. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму і Сенату.

Подібні рішення вже діють у Литві та Великій Британії:

влада Литви заохочує мігрантів повернутися на батьківщину сумою в тисячу євро,

британська влада пропонує більше — три тисячі фунтів.

Довідка Finance.ua:

У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату.

Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Далі йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%). Що зміниться для них у 2025 році — читайте далі.

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