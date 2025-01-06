Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні — Finance.ua

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
Згідно з інформацією польських ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС.
Останнє дослідження Eurobarometr показує, що 74% жителів ЄС підтримують єдину валюту в Спільноті. Серед жителів єврозони цей показник вище — 81%. Однак підтримка єдиної валюти поляками знижується. Про це пише inPoland.net.pl.
Згідно з опитуванням Фонду економічної свободи, 30,7% жителів Польщі підтримують введення євро замість злотого. Ці респонденти дали відповідь «однозначно так» і «скоріше так», проти висловилися 56,5% опитаних, які відповіли «скоріше ні» та «однозначно ні»).
Раніше введення євро в Польщі підтримували 34,9% поляків, а проти цього були 50,8% польських респондентів.
Чи це вигідно
Попри негативні настрої у поляків щодо цього, більшість економістів вважають, що Польща скоріше виграє від прийняття валюти ЄС.
За словами фахівців, з огляду на геополітичну ситуацію (особливо після початку війни в Україні), з точки зору безпеки, зокрема економічної, Польща повинна перейти на євро.
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Згідно з прогнозами, можна серйозно говорити про приєднання Польщі до єврозони через десять років. За цей час Польща зможе виконати всі вимоги та наблизитися до найбагатших країн ЄС.
Раніше ми писали, що польський уряд розглядатиме зміни до Закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 2026 року. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму і Сенату.
Подібні рішення вже діють у Литві та Великій Британії:
- влада Литви заохочує мігрантів повернутися на батьківщину сумою в тисячу євро,
- британська влада пропонує більше — три тисячі фунтів.
Довідка Finance.ua:
- У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату.
- Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Далі йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%). Що зміниться для них у 2025 році — читайте далі.
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