Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні

Валюта
140
Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
Згідно з інформацією польських ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС.
Останнє дослідження Eurobarometr показує, що 74% жителів ЄС підтримують єдину валюту в Спільноті. Серед жителів єврозони цей показник вище — 81%. Однак підтримка єдиної валюти поляками знижується. Про це пише inPoland.net.pl.
Читайте також
Згідно з опитуванням Фонду економічної свободи, 30,7% жителів Польщі підтримують введення євро замість злотого. Ці респонденти дали відповідь «однозначно так» і «скоріше так», проти висловилися 56,5% опитаних, які відповіли «скоріше ні» та «однозначно ні»).
Раніше введення євро в Польщі підтримували 34,9% поляків, а проти цього були 50,8% польських респондентів.
Читайте також
Чи це вигідно
Попри негативні настрої у поляків щодо цього, більшість економістів вважають, що Польща скоріше виграє від прийняття валюти ЄС.
За словами фахівців, з огляду на геополітичну ситуацію (особливо після початку війни в Україні), з точки зору безпеки, зокрема економічної, Польща повинна перейти на євро.
Читайте також
Згідно з прогнозами, можна серйозно говорити про приєднання Польщі до єврозони через десять років. За цей час Польща зможе виконати всі вимоги та наблизитися до найбагатших країн ЄС.
Раніше ми писали, що польський уряд розглядатиме зміни до Закону про іноземців. Однією з пропозицій є виплачувати гроші іноземцям за виїзд із Польщі та повернення на батьківщину. У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації вважають, що перші гроші іноземцям, які виявлять бажання покинути Польщу, почнуть виплачувати не раніше 2026 року. Відповідні постанови спочатку має ухвалити уряд, а потім запропоновані зміни винесуть на голосування Сейму і Сенату.
Подібні рішення вже діють у Литві та Великій Британії:
  • влада Литви заохочує мігрантів повернутися на батьківщину сумою в тисячу євро,
  • британська влада пропонує більше — три тисячі фунтів.

Довідка Finance.ua:

  • У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату.
  • Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Далі йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%). Що зміниться для них у 2025 році — читайте далі.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.