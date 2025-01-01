Польща витратила на переозброєння армії рекордні $39 мільярдів за рік — Finance.ua
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Польща витратила на переозброєння армії рекордні $39 мільярдів за рік

Світ
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Польща витратила на переозброєння армії рекордні $39 мільярдів за рік
Польща витратила на переозброєння армії рекордні $39 мільярдів за рік
У 2024 році Польща придбала нового озброєння та техніки для армії на $38,5 млрд (161 млрд злотих). Більшу частину цієї суми було оформлено як контракти з військово-промисловим комплексом США.
Про це повідомлення Rzeczpospolita.
Згідно з інформацією видання, цьогорічні витрати на закупівлю зброї та техніки є рекордними.
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Найбільшим за вартістю контрактом у 2024 році є закупівля 96 гелікоптерів AH-64E Apache на суму близько $10 млрд. Така кількість цих літальних апаратів зробить Польщу другим найбільшим користувачем після США, але інші сфери польської армії залишаться недофінансованими.
Що стосується американських контрактів, то серед найдорожчих є контракт на постачання та інтеграцію системи IBCS, яка керуватиме польською протиповітряною і протиракетною обороною.
Також у 2024 році Польща уклала контракти з американськими виробниками на постачання аеростатів Barbara (близько $955 млн), комплекту розвідувально-ударних безпілотників MQ-9B SkyGuardian (близько $286,5 млн), 232 ракет AIM-9X (понад $167 млн) та ракет JASSM-ER ($716 млн).
За матеріалами:
НВ
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