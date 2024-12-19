У 2025 році Велика Британія розвиватиме український ОПК — міністр оборони країни Сьогодні 19:45

У 2025 році Велика Британія розвиватиме український ОПК — міністр оборони країни

У наступному році Велика Британія буде розвивати військову промисловість України. Також Лондон буде допомагати Києву на міжнародній арені, аби підтримка українців не зупинялась.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів британський міністр оборони Джон Гілі.

Зокрема, за його словами, під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Києві вони обговорили подальшу військову співпрацю.

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«Ми говорили про найважливіше військове обладнання, яке потрібно для боротьби зараз і протягом наступного року. Це засоби протиповітряної оборони, безпілотники, здатність вражати російські військові об’єкти на великій відстані. Ми говорили про важливість тренувань, більшої підготовки та навчання українських солдатів. Ми говорили про те, щоб разом розвивати вашу військову промисловість, і ми будемо це робити», — сказав Гілі.

Окрім цього очільник британського Міноборони зазначив, що Сполучене Королівство планує переконувати інші держави продовжувати підтримувати Україну.

«Завдання ваших найсильніших союзників, таких як Велика Британія, полягає в тому, щоб ще більше посилити нашу підтримку, посилити наше лідерство, щоб допомогти координувати інші міжнародні країни, щоб допомагати більше. Ось чому я оголосив про подальшу військову допомогу, морські дрони, протиповітряну оборону, а також артилерію. Тож ми поставимо вас у сильнішу позицію, вас і вашу надзвичайну країну, яка бореться з путіним і цим незаконним, жорстоким вторгненням у вашу країну», — додав Гілі.

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