Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на майже $300 млн — Finance.ua
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Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на майже $300 млн

Казна та Політика
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Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на майже $300 млн
Велика Британія надасть Україні новий пакет допомоги на майже $300 млн
Велика Британія направить Україні новий пакет військової допомоги для України на 286 мільйонів доларів.
Про це пише Reuters.
Так, Україна отримає від Великої Британії:
  • обладнання для посилення Військово-морських сил України, зокрема малі катери, розвідувальні дрони, безекіпажні катери, безпілотники для пошуку боєприпасів і протимінні дрони;
  • засоби протиповітряної оборони, а саме радари та наземне обладнання;
  • запчастини для систем, що раніше були поставлені до України;
  • понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками.
Окрім цього, Велика Британія обіцяє посилити підготовку українських військових.
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«Хоробрий народ України продовжує кидати виклик усім очікуванням своїм незламним духом. Але вони не можуть пройти через це поодинці — саме тому Велика Британія посилить своє міжнародне лідерство щодо України протягом 2025 року», — заявив міністр оборони країни Джон Гілі.
Нагадаємо, раніше Велика Британія виділила екстрену підтримку розміром 35 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб допомогти Україні відновити енергомережу. Пакет допомоги включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення надзвичайних потреб в енергії, а також підтримку ремонтів мережі електропередачі, забезпечення додаткових потужностей для виробництва електроенергії та критичного захисту енергетичної інфраструктури.
Також уряд Британії ввів новий пакет санкцій проти компаній і 20 суден тіньового флоту рф, що перевозять російську нафту.
За матеріалами:
hromadske
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