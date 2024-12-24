Стало відомо, скільки Польща видала карт поляка українцям з 2008 року — Finance.ua

Стало відомо, скільки Польща видала карт поляка українцям з 2008 року Сьогодні 07:40 — Світ

Стало відомо, скільки Польща видала карт поляка українцям з 2008 року

Польща за понад 15 років функціонування закону про карту поляка видала громадянам України 77 790 цих документів.

Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у коментарі Укрінформу.

«З 2008 року по 29 жовтня 2024 року громадянам України видано 77 790 карт поляка. Водночас 2517 особам відмовлено у видачі карти поляка», — повідомили в польському зовнішньополітичному відомстві.

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При цьому, майже 22% від загальної кількості (понад 17 тис.) було видано громадянам України після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як підкреслили у МЗС, зацікавлення щодо отримання карти поляка залишається «стабільно високим» серед громадян України та країн колишнього СРСР.

На динаміку видачі карт поляка за останні чотири роки впливали зовнішні чинники (пандемія коронавірусу та обмеження діяльності офісів, що приймають заявки; агресія росії проти України і, як наслідок, впровадження правових механізмів щодо спрощеного перебування громадян України в Польщі та країнах Шенгену). Як зауважили в МЗС РП, в 2022 році кількість виданих карт поляка українцям знизилася до понад 4 тис., але в 2023 році зросла до 8 тис. Цього року громадянам України видано вже майже 5,5 тисяч карт поляка.

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Серед громадян інших країн колишнього СРСР, Польща видала найбільше карт поляка білорусам (понад 100 тис.), зокрема близько 40% після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну (майже 40 тис.). Громадянам рф за понад 15 років видано понад 6 тис. карт поляка, зокрема третину з них (понад 2 тис.) після початку повномасштабної збройної агресії росії проти України.

Крім того, понад 5 тис. карт поляка видано громадянам Литви та понад 2 тис. — громадянам Казахстану.

Як передавало агентство, восени під час виступу в Сенаті Польщі глава МЗС країни Радослав Сікорський зазначив, що від початку запровадження карти поляка у 2008 році Варшава видала особам польського походження за кордоном майже 215 тис. таких документів. Найбільше зацікавлення в отриманні цього документа демонструють громадяни України, білорусі та росії. Ця зацікавленість зросла особливо після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Водночас він зазначив, що у зв’язку з політичною ситуацією, особливо в росії та білорусі, зростає потреба внести зміни до закону про карту поляка з метою чіткого визначення критеріїв її отримання з огляду на національну безпеку Польщі.

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