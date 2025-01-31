Які професії найбільш дефіцитні в Польщі в 2025 році (інфографіка) — Finance.ua

Які професії найбільш дефіцитні в Польщі в 2025 році (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Які професії найбільш дефіцитні в Польщі в 2025 році (інфографіка)

Згідно з даними загальнонаціонального дослідження «Барометр професій», яке щорічно протягом 10 років готує Воєводське управління праці в Кракові на замовлення Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили.

До них входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

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Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Дефіцитною вважається професія, в якій кількість пропозицій роботи перевищує середню кількість безробітних.

«Ми роками стежимо за прогнозами Барометра професій, і щороку експерти вказують майже одні й ті самі професії — половина з них стосується працівників фізичної праці з кваліфікацією. Дефіцит таких кандидатів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці. Крім того, війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон» — коментує Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

До переліку найбільш дефіцитних професій увійшли:

лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії, військовослужбовці.

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В агенції кажуть, що дефіцит висококваліфікованих кадрів, тобто другої половини дефіцитних професій, які потребують навчання та багаторічного досвіду, також не є несподіванкою, адже вже принаймні кілька років ми входимо в період демографічної зими — на пенсію виходить більше людей, ніж випускників виходить на ринок праці, і такий випускник не в змозі замінити, наприклад, хірурга з 25-річним стажем.

Що робити

Виходом тут є економічні мігранти, але їх складніше залучити не лише через довгі процедури, а й через те, що зарплата та умови праці та життя в Польщі не такі привабливі, як, наприклад, у Західній Європі.

Єдиний вихід із ситуації дефіциту — ширше, ніж раніше, відкрити ринок праці для трудової міграції, що ризиковано, як вказують у спрямованих документах Міграційної стратегії, підготовленої урядом Польщі.

Довідка Finance.ua:

88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу «800+», яка передбачає виплату 800 злотих (понад 8000 гривень) на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, лише працюючим мігрантам, які сплачують податки.

З 1 лютого 2025 року в Польщі можна буде подавати заяви на допомогу 800 Плюс. Але для українців є умова: вона призначатиметься лише за умови залучення дитини до польської системи освіти.

Як повідомляє Головне статистичне управління Польщі (GUS), у 3 кварталі 2024 року українці, які перебували в Польщі, здійснили понад 5 мільйонів перетинів кордону та витратили за цей період більше 2,2 мільярдів злотих, що еквівалентно понад 20 мільярдів гривень.

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