Скільки компаній відкрили українці в Польщі після початку великої війни — Finance.ua
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Скільки компаній відкрили українці в Польщі після початку великої війни

Світ
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Скільки компаній відкрили українці в Польщі після початку великої війни
Скільки компаній відкрили українці в Польщі після початку великої війни
Влада Польщі після повномасштабного вторгнення росії дозволила українцям, які отримали тимчасовий захист, вести підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й громадяни країни. Після цього у Польщі відбувся український підприємницький бум: починаючи з весни 2022 року кількість нових бізнесів зросла в рази.
У січні-березні 2022 року українці, за даними Польського економічного інституту, заснували у Польщі майже 700 активних індивідуальних підприємств (аналог ФОП). За квітень у Польщі з’явилося 847 компаній, започаткованих українцями — тобто за один місяць більше, ніж за три попередні.
Скільки компаній відкрили українці в Польщі після початку великої війни
У травні українці зареєстрували у Польщі 1240 ФОП, у червні — 1448, у липні — 1767, у серпні — 1955, у вересні — 2271 (найбільше за 2022 рік), у жовтні — 2110, у листопаді — 1940, у грудні — 1648.
За даними дослідження, у 2022 році 6% усіх створених у Польщі ФОП було відкрито громадянами України.
В 2023 році вже кожна десята фірма в Польщі була зареєстрована українцями. Щомісяця наші співвітчизники реєстрували у Польщі понад 2 тисячі ФОП. Пік відкриттів припав на липень — 3116 підприємств.
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У першій половині 2024 року кожен десятий бізнес у Польщі також було відкрито українцями. Крім того, 77% щойно зареєстрованих іноземцями підприємств у країні були відкриті українцями.
За січень українці зареєстрували у Польщі 2616 ФОП, за лютий — 2696, за березень — 2628, за квітень — 2505, за травень — 2344, за червень — 2448.
Українські індивідуальні підприємства, створені у першому півріччі 2024-го, працюють переважно у таких галузях як будівництво (23%), інформація та комунікації (19%) та інші види діяльності у сфері послуг (12%).
За матеріалами:
Слово і Діло
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