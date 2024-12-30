Як українцям стати підприємцем у Польщі: відкриття JDG — аналога ФОП Сьогодні 12:31 — Особисті фінанси

Як українцям стати підприємцем у Польщі: відкриття JDG — аналога ФОП

Українці в Польщі можуть відкрити індивідуальну господарську дільність.

UAinKrakow.pl розповідає про особливості ведення цього типу бізнесу у Польщі.

Що таке індивідуальна підприємницька діяльність

Це форма ведення бізнесу, яка є аналогом українського ФОП. Щоб зареєструвати таке підприємство, не потрібно укладати установчих договорів або надавати дані про стартовий капітал. Необхідно лише зареєструвати фірму в переліку господарської діяльності (CEIDG).

Варто зазначити, що за всі рішення і дії щодо фірми підприємець несе відповідальність своїм особистим майном, наприклад, нерухомістю, доходами з іншої оплачуваної діяльності тощо.

Структура JDG пропонує простий підхід до управління прибутками, податками та адміністративними витратами. На відміну від товариств з обмеженою відповідальністю (Sp. z o.o.), які вимагають ведення повної бухгалтерії та додаткових витрат на розподіл прибутку, JDG спрощує фінансове управління, надаючи прямий доступ до доходів бізнесу.

Хто може відкрити індивідуальну господарську діяльність у Польщі?

Раніше те, яку форму діяльності міг відкрити українець, залежало від документів, на підставі яких він перебуває в країні. Наприклад, для цього треба було мати карту поляка, дозвіл на постійне перебування, статус резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове перебування, наданий у зв’язку зі стаціонарним навчанням у виші тощо.

Як йдеться на порталі «Biznes.gov.pl», зараз відкриття індивідуальної господарської діяльності є доступною для усіх громадян України, які легально перебувають у Польщі й мають номер PESEL.

Це стосується, як людей, які отримали тимчасовий захист, так і українців, які перебували у Польщі перед початком повномасштабного вторгнення.

Процедура відкриття приватного підприємства у Польщі

Щоб здійснювати індивідуальну господарську діяльність, необхідно зареєструвати свою фірму в CEIDG (Центральний реєстр та інформації про господарську діяльність).

Це можна зробити безплатно й онлайн за допомогою довіреного профілю ePUAP чи особисто в податковій інспекції або адміністрації міста (за місцем проживання). Заявку розглядають протягом одного робочого дня.

Складаючи заяву до CEIDG, ви водночас подаєте запит про видачу податкового номера NIP та статистичного номера REGON. Номер NIP це і є індивідуальний номер фірми. Також необхідно вказати форму оподаткування доходів фізичних осіб (PIT) і зареєструвати фірму як платник страхових внесків в Управлінні соціального страхування (ZUS).

У разі якщо приватний підприємець зобов’язаний сплачувати ПДВ (VAT), то окрім заяви CEIDG, потрібно заповнити й зареєструвати у відповідній податковій інспекції реєстраційну форму VAT-R. Реєстрація цієї форми також є безплатною.

Вибір способу оподаткування

У Польщі JDG пропонує кілька підходів до оподаткування доходу підприємця:

Єдиний податок (Ryczałt). Спрощений метод для бізнесів із високою рентабельністю, де податок розраховується від доходу, а не чистого прибутку. Ставки варіюються від 3% до 17% залежно від виду діяльності. Податок на прибуток:

Лінійний податок (podatek liniowy, 19%): Фіксована ставка 19% від чистого доходу.

Податкова шкала або загальний податок (skala podatkowa, 12−32%):

Прогресивні ставки залежно від річного доходу, із підвищенням ставок для доходів, що перевищують певні пороги. У 2024 році існує два основні пороги в податковій шкалі: перша податкова шкала, де прибутковий податок становить 12% для доходів, що не перевищують 120 000 злотих на рік, і друга податкова шкала, де ставка податку становить 32% для перевищення доходу над цією сумою.

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Вибір між єдиним податком і податком на прибуток залежить від рентабельності вашого бізнесу. Єдиний податок може бути вигідним для високоприбуткових бізнесів, тоді як податок на прибуток краще підходить для випадків з великими витратами, які можна віднести на витрати.

Обрати форму оподаткування можна одразу при реєстрації або пізніше.

Внески на соціальне страхування та медичне страхування

JDG мають сплачувати внески на соціальне та медичне страхування. Соціальне страхування покриває можливі пенсійні виплати та виплати у разі непрацездатності, тоді як медичне страхування надає доступ до медичних послуг.

Під час реєстрації JDG необхідно вибрати форму страхування ZUS та вказати дату початку сплати внеску, що співпадатиме з датою початку підприємницької діяльності.

Ставки медичного страхування:

При лінійному податку: Медичне страхування становить 4,9% чистого доходу.

При прогресивному податку: Медичне страхування становить 9% чистого доходу.

Знижені внески для нових бізнесів (Ulga na start)

Протягом перших шести місяців новостворені JDG можуть сплачувати тільки медичне страхування, а протягом наступних двох років сплачують знижений соціальний внесок близько 400 злотих на місяць.

Під час реєстрації JDG можна обрати цю пільгу у відповідному пункті, а також додати інформацію про наявність пенсії чи інвалідності.

Коригування внесків на основі доходу. Якщо доходи перевищують певні пороги протягом року, розмір внесків відповідно коригується. Наприклад, медичне страхування складає близько 330 злотих на місяць для доходів до 60 000 злотих, 630 злотих для доходів до 300 000 злотих, і 1200 злотих, якщо дохід перевищує 300 000 злотих.

Реєстрація та вимоги щодо ПДВ (VAT)

Власники JDG у Польщі можуть обрати звільнення від ПДВ, якщо річний дохід не перевищує 200 000 злотих. Для бізнесів, які працюють лише частину року, цей поріг розраховується пропорційно. Наприклад, якщо бізнес розпочався 1 квітня, ліміт становитиме приблизно 150 000 злотих на рік.

Реєстрація для ПДВ має переваги, дозволяючи бізнесам відшкодовувати ПДВ з покупок. Проте бізнеси, що працюють переважно з суб’єктами, які є платниками ПДВ, можуть виграти від реєстрації для ПДВ, тоді як ті, що обслуговують приватних клієнтів, часто користуються звільненням. Зобов’язання з ПДВ вимагають щомісячних звітів про транзакції, причому щоквартальна звітність стає доступною після першого року.

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