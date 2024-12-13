З 1 січня 2025 року іноземці в Польщі не зможуть працювати за «умовою злеценя» — Finance.ua
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З 1 січня 2025 року іноземці в Польщі не зможуть працювати за «умовою злеценя»

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З 1 січня 2025 року іноземці в Польщі не зможуть працювати за «умовою злеценя»
З 1 січня 2025 року іноземці в Польщі не зможуть працювати за «умовою злеценя»
З наступного, 2025, року основною формою працевлаштування іноземців буде «умова о праце». Однак для деяких спеціальностей будуть виключення.
Про це пише видання inpoland.net.pl.

Що це означає?

Згідно з проєктом закону, іноземець отримає дозвіл на роботу в польській фірмі за умови, що виконує роботу на підставі трудових відносин.
Трудові відносини можуть бути встановлені на підставі: трудового договору, призначення на посаду, обрання, призначення, кооперативного трудового договору, але не договору доручення (umowa zlecenie).
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Це положення має набрати чинності 1 січня 2025 року. Для багатьох роботодавців це серйозна проблема, тому, ймовірно, уряд запровадить довший vacatio legis (перехідний період).
Трудовий договір (umowa o pracę) буде основною формою працевлаштування для іноземців, але в постанові будуть визначені сфери, в яких працевлаштування буде можливим і в більш гнучких формах. Мова йде про спортсменів, тренерів та артистів.
Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року.
Директива про тимчасовий захист, яка набрала чинності з початком війни в Україні, надає українцям низку важливих прав:
  • українці, які прибули до Польщі через воєнні дії, можуть офіційно залишатися на території країни до осені 2025 року;
  • продовження дозволяє українцям працювати без додаткових дозволів, що сприяє їхній фінансовій незалежності;
  • директива гарантує доступ до системи охорони здоров’я, освіти та соціальних виплат.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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