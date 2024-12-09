У Польщі ухвалили нове рішення про тимчасовий захист для українських біженців — Finance.ua

У Польщі ухвалили нове рішення про тимчасовий захист для українських біженців Вчора 10:15 — Особисті фінанси

У Польщі ухвалили нове рішення про тимчасовий захист для українських біженців

Європейська комісія ухвалила рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських громадян до 30 вересня 2025 року.

Про це пише in Poland.

Директива про тимчасовий захист, яка набрала чинності з початком війни в Україні, надає українцям низку важливих прав:

українці, які прибули до Польщі через воєнні дії, можуть офіційно залишатися на території країни до осені 2025 року;

продовження дозволяє українцям працювати без додаткових дозволів, що сприяє їхній фінансовій незалежності;

директива гарантує доступ до системи охорони здоров’я, освіти та соціальних виплат.

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Одна з важливих змін стосується дітей, народжених у період дії Директиви. Якщо українська родина, яка перебуває у Польщі, має дитину, вона автоматично отримає ті самі права на тимчасовий захист. Це рішення значно полегшує життя сімей, адже їм не потрібно окремо подавати документи чи отримувати дозволи.

Українцям, які перебувають у Польщі, важливо:

слідкувати за документами. Уточнювати деталі свого статусу та своєчасно оновлювати реєстрацію;

користуватися можливостями. Освіта, працевлаштування та медичне обслуговування доступні для всіх, хто має тимчасовий захист;

залишатися поінформованими. Регулярно перевіряти зміни у законодавстві, щоб уникнути непорозумінь.

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Нагадаємо, у Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

Норвегія з 27 вересня скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей України. Нові правила стосуються Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

Як свідчить звіт щодо життєвої ситуації українців у Польщі, бизько 40% українців, які приїхали до Польщі до війни, заробляють не більше 4000 злотих нетто на місяць. Для біженців цей показник становить 60%.

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