Українці з яких областей не зможуть отримати тимчасовий захист у Норвегії — Finance.ua

Українці з яких областей не зможуть отримати тимчасовий захист у Норвегії Сьогодні 09:45 — Особисті фінанси

Українці з яких областей не зможуть отримати тимчасовий захист у Норвегії

Норвегія з 27 вересня скасувала автоматичне отримання захисту для українських біженців із шести областей України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нові правила стосуються Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Рівненської областей.

«Директорат у справах іноземців (UDI) вважає зазначені вище області безпечними. Тому люди, які прибуватимуть до країни звідти, проходитимуть індивідуальну оцінку їхніх потреб у захисті та можуть отримати відмову у наданні притулку», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що вказані зміни необхідні для здійснення контролю і сталості міграційних процесів, а також для подальшої можливості рівномірно допомагати українцям.

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«Вони не стосуються наших людей, які вже отримали тимчасовий захист у Норвегії, та їхніх близьких родичів, а також осіб, яким пропонується медична евакуація до Норвегії (пацієнтів служби Medevac), і, відповідно, родичів, які їх супроводжують», — додали в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, на минулому тижні видання NRK повідомило , що уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Країна почала відмовляти у тимчасовому захисті деяким українцям. Ідеться про тих громадян, які або походять з «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення росії у 2022 році. Примусово з країни ще нікого не висилали.

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