Норвегія почала відмовляти в тимчасовому захисті деяким українцям — Finance.ua

Норвегія почала відмовляти в тимчасовому захисті деяким українцям Сьогодні 13:31 — Особисті фінанси

Норвегія почала відмовляти в тимчасовому захисті деяким українцям

Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії для біженців у країні. Країна почала відмовляти у тимчасовому захисті деяким українцям. Ідеться про тих громадян, які або походять з «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення росії у 2022 році. Примусово з країни ще нікого не висилали.

Про це повідомляє NRK.

Норвегія зіткнулася з кризою біженців

«Ми повинні повернутися до конкретних заходів. Але немає сумнівів, що може бути посилення (економії)», — заявила міністерка юстиції Емілія Енгер Мель.

Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року.

«У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше, ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує», — сказала вона.

Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель. При цьому нікого поки не висилають примусово. Декільком не надають місця проживання.

Індивідуальний підхід

Уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців у травні. Це стосувалося, зокрема, українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна.

Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти. Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримають посвідку на проживання. Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію.

Але також і ті, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним, можуть отримати відмову у наданні дозволу. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними: Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

«Це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто», — зазначила Мель.

Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але невідомо, скільки це правило ще діятиме.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2024 року для українських біженців посилили правила у Норвегії. Зокрема, деякі виплати урізали або ж зовсім скасували. Також змінили вимоги до проживання;

роботодавців у Норвегії просять брати на роботу людей з України, оскільки вони мають високу кваліфікацію. Серед зареєстрованих безробітних у Норвегії 7% складають українці — 10 тис. людей з України. Ця цифра зростає, бо все більше біженців завершують інтеграційне навчання;

Норвегія намагається зробити приплив українських біженців більш керованим. Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) у травні розпочав індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині;



кожен третій український біженець у Норвегії вирішив не повертатися в Україну.



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