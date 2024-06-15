Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину — Finance.ua

Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину
Кожен третій український біженець у Норвегії вирішив не повертатися в Україну.
Про це свідчить дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, повідомляє NRK.
У Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.
54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.
Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.
Нагадаємо, результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують.
Довідка Finance.ua:
- влада Норвегії скасувала частину виплат для українців. Це рішення призначене для зменшення кількості новоприбулих українців, оскільки вже відчутний дефіцит ресурсів для забезпечення належних умов всім, хто потребує допомоги в Норвегії;
- у січні цього року у Норвегії заявили щодо припинення надання тимчасового альтернативного житла. Українським мігранти у Норвегії, які обрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватимуть фінансову допомогу;
- з 15 лютого у Норвегії зменшили приблизно на 6 тис. крон щомісяця виплати подружжям, у яких немає дітей.
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