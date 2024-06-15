Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину — Finance.ua

Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину Сьогодні 15:19 — Світ

Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину

Кожен третій український біженець у Норвегії вирішив не повертатися в Україну.

Про це свідчить дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, повідомляє NRK.

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У Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.

54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.

Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.

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Нагадаємо, результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать , що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують.

Довідка Finance.ua:

влада Норвегії скасувала частину виплат для українців. Це рішення призначене для зменшення кількості новоприбулих українців, оскільки вже відчутний дефіцит ресурсів для забезпечення належних умов всім, хто потребує допомоги в Норвегії;

у січні цього року у Норвегії заявили щодо припинення надання тимчасового альтернативного житла. Українським мігранти у Норвегії, які обрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватимуть фінансову допомогу;



з 15 лютого у Норвегії зменшили приблизно на 6 тис. крон щомісяця виплати подружжям, у яких немає дітей.



Європейська правда За матеріалами:

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