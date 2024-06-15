Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину — Finance.ua
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Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину

Світ
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Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину
Біженці з України: третина українців у Норвегії не планує повертатись на батьківщину
Кожен третій український біженець у Норвегії вирішив не повертатися в Україну.
Про це свідчить дослідження Oslo Met, що відстежує думку українських біженців про життя у Норвегії, повідомляє NRK.
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У Норвегії перебувають понад 65 тисяч українських біженців. Більшість із них не впевнені, чи хочуть вони повернутися додому.
54% опитаних українців не впевнені, хочуть вони залишитися, чи повернутися. 34% відповіли, що хочуть залишитися в Норвегії.
Дослідники громадської думки кажуть: позиція українців, які наразі не впевнені, залежить від того, як довго триватиме війна та якою Україна буде після війни.
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Нагадаємо, результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують.

Довідка Finance.ua:

  • влада Норвегії скасувала частину виплат для українців. Це рішення призначене для зменшення кількості новоприбулих українців, оскільки вже відчутний дефіцит ресурсів для забезпечення належних умов всім, хто потребує допомоги в Норвегії;
  • у січні цього року у Норвегії заявили щодо припинення надання тимчасового альтернативного житла. Українським мігранти у Норвегії, які обрали проживання у приватному житлі, а не в центрі прийому біженців, більше не надаватимуть фінансову допомогу;
  • з 15 лютого у Норвегії зменшили приблизно на 6 тис. крон щомісяця виплати подружжям, у яких немає дітей.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
Європейська правда
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