В Хорватії дефіцит працівників-іноземців. Кого шукають і скільки можна заробити — Finance.ua
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В Хорватії дефіцит працівників-іноземців. Кого шукають і скільки можна заробити

Світ
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В Хорватії дефіцит працівників-іноземців. Кого шукають і скільки можна заробити
В Хорватії дефіцит працівників-іноземців. Кого шукають і скільки можна заробити
Хорватія має гостру потребу в іноземних працівниках. Однак далеко не всі з них підходять на ті вакансії, які відкривають місцеві підприємці.
Schengen.news розповідає, що відбувається на місцевому ринку праці та які зарплати в країні.

Кожен 15-й працівник в Хорватії - іноземець

В Хорватії є фактично термінова потреба в іноземних працівниках. Але іноземні фахівці часто не підходять для роботи, яку пропонують в країні, кажуть місцеві підприємці.
Дані показують, що наразі кожен 15-й працівник в країні є іноземцем, і очікується, що в наступні роки їх кількість зросте. До 2030 року в Хорватії має бути вже близько півмільйона іноземних працівників. Однак досі невідомо, чи зможе така велика кількість людей подолати нестачу робочої сили в країні.
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Брак працівників — однією з головних проблем для хорватських компаній. Влада Хорватії заявляє, що в країні терміново потрібні іноземці, які б допомогли подолати нестачу робочої сили.

Зарплати в Хорватії та яких фахівців шукають

Порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, зарплати в Хорватії не дуже високі. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна зросла і зараз становить 840 євро на місяць.
За даними Хорватського бюро статистики, заробітна плата в країні зросла до 1326 євро на місяць. Середня заробітна плата в Хорватії й надалі зберігає тенденцію до підвищення.

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За даними на кінець минулого року, в Хорватії проживали близько 30 тисяч українських біженців. Однак, за неофіційними даними, їх кількість станом на зараз значно більше. Українські біженці в Хорватії мають право на роботу.
Найбільше в країні потребують працівників готельно-ресторанної галузі. Також — продавців в магазинах та торгівельних центрах, будівельників та фахівців з розвитку бізнесу зі знанням іноземних мов. Не знижується попит на працівників з галузі сільського господарства та працівників на виробництвах.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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