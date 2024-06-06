Хорватія, Греція та інші: у яких країнах Європи найчистіша вода для купання — Finance.ua

Хорватія, Греція та інші: у яких країнах Європи найчистіша вода для купання Сьогодні 18:24 — Світ

Хорватія, Греція та інші: у яких країнах Європи найчистіша вода для купання

Для багатьох невід'ємною частиною відпустки є похід на пляж чи озеро та купання в прохолодній воді. Але корисно знати, наскільки чиста насправді вода та пляжі.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, більшість місць для купання в ЄС безпечні для купання. Якість води в морях і океанах, як правило, краща, ніж у річках і озерах, наприклад.

Про це пише euronews.com.

У 2023 році близько 89 відсотків прибережних вод для купання в ЄС були класифіковані як дуже гарні, у порівнянні з трохи менше ніж 79 відсотками водойм, які не мають виходу до моря.

У яких європейських країнах найякісніша вода для купання

У 2023 році 85 відсотків зареєстрованих у Європі 22 081 водойм для купання були відмінної якості. Такі напрямки, як Кіпр, Австрія, Хорватія та Греція, лідирують, де 95 або більше відсотків місць для купання оцінено як «дуже гарно».

Однак такі напрямки, як Албанія, Бельгія, Естонія, Угорщина та Польща, цього не досягли, оскільки менше 70 відсотків їхніх вод для купання відповідають цьому стандарту.

Як оцінюється вода для купання

ЄС дотримується BWD щодо управління зонами купання в усьому блоці. Вони визначають ці зони та встановлюють сезони купання, а потім розробляють плани моніторингу прибережних, перехідних вод, річок і озер.

Забруднена вода може спричинити проблеми зі здоров’ям, якщо її проковтнути, наприклад спричинити розлад шлунку та діарею. Це також може призвести до інфекцій вух, очей і дихальних шляхів, а іноді й до більш серйозних захворювань.

Органи влади регулярно перевіряють воду для купання на бактерії, такі як кишкова паличка та кишкові ентерококи, які вказують на забруднення стічними водами та гноєм. Залежно від рівня бактерій якість води класифікується як «відмінна», «добра», «достатня» або «погана».

Довідка Finance.ua:

До речі, влада Києва показала стан води на пляжах в Києві:

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