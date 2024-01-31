Контроль та зменшення виплат: Норвегія посилить вимоги до перебування українців — Finance.ua

Контроль та зменшення виплат: Норвегія посилить вимоги до перебування українців Сьогодні 07:43 — Особисті фінанси

Контроль та зменшення виплат: Норвегія посилить вимоги до перебування українців

Уряд Норвегії виявив намір посилити контроль за прибуттям біженців з України, внесенням змін до умов їхнього перебування.

За інформацією Schengen Visa Info , це рішення призначене для зменшення кількості новоприбулих українців, оскільки вже відчутний дефіцит ресурсів для забезпечення належних умов всім, хто потребує допомоги в Норвегії.

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Представниці норвезького уряду, міністерка праці та соціальної інтеграції Тоньє Бренна та міністерка юстиції Емілі Мель, на пресконференції оголосили про плани змін умов перебування для українців.

Основна мета змін — зниження фінансової допомоги біженцям, зокрема тим, хто проживає у приватних помешканнях, а не у спеціальних центрах.

Кому зменшать виплати у Норвегії?

Відзначено, що українці, які мешкають у приватних помешканнях, більше не отримуватимуть грошову допомогу. Також заплановано зменшити підтримку для пар бездітних українців приблизно на 6 000 крон щомісяця.

Крім того, для отримання одноразової фінансової допомоги в розмірі 93 000 крон (8 200 євро) потрібно буде проживати в Норвегії принаймні рік.

Очільниця міністерства юстиції пояснила, що ці заходи обов’язкові для контролю потоку біженців до країни. На сьогодні Норвегія приймає понад половину українців серед усіх скандинавських країн.

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