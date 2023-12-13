Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги — Finance.ua
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Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги

Казна та Політика
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Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги
Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги
Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.
Про це заявив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло.
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«Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні… Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам. Ми маємо можливість допомогти з 1 мільярдом доларів США на 2023 рік, який скоро закінчується. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік», — сказав він.
Премʼєр Норвегії оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.
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Стере додав, що Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО, та нарощує з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для Збройних сил України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому саміті Україна — Північна Європа. Перед цим він здійснив робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де, зокрема, зустрівся з Президентом Джо Байденом та сенаторами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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