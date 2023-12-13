Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги — Finance.ua

Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги Вчора 20:20 — Казна та Політика

Премʼєр Норвегії оголосив про надання Україні $1,8 мільярда допомоги

Норвегія виділить Україні 1,8 мільярдів доларів допомоги до кінця цього року і продовжить підтримку країни з перших місяців 2024 року.

Про це заявив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Осло.

Читайте також Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України

«Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні… Пан Президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам. Ми маємо можливість допомогти з 1 мільярдом доларів США на 2023 рік, який скоро закінчується. Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік», — сказав він.

Премʼєр Норвегії оголосив, що його держава підтримуватиме Україну у 2024 році з перших місяців. Це стосуватиметься, зокрема, прямої економічної підтримки критичним послугам в Україні, щоб не було жодних затримок у поставках для українців.

Читайте також Норвегія ускладнить умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист

Стере додав, що Норвегія намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи засоби ППО, та нарощує з європейськими партнерами фінансування оборонної промисловості, щоб виробляти більше боєприпасів для Збройних сил України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії для участі в другому саміті Україна — Північна Європа. Перед цим він здійснив робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де, зокрема, зустрівся з Президентом Джо Байденом та сенаторами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.