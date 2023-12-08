Норвегія ускладнить умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист — Finance.ua
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Норвегія ускладнить умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист

Світ
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Норвегія ускладнить умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист
Норвегія ускладнить умови для українців, що оформлюють тимчасовий захист
Норвегія змінює соціальні умови та правила для українців, що оформлюють в країні статус тимчасового захисту, у спробі зменшити «розрив» з умовами у сусідніх країнах, що робить Норвегію дуже привабливою для переїзду.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на NRK.
Норвезький уряд вирішив змінювати умови для українців з тимчасовим захистом, щоб додатково не приваблювати нових людей. Зміни торкнуться житлових умов, виплат родинам з дітьми та можливості поїздок додому в Україну.
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Зокрема, хочуть скасувати виплату «заднім числом» соціальної допомоги на дитину за перші 12 місяців перебування в країні, яку виплачують після продовження тимчасової посвідки на проживання за підсумками першого року (і при цьому родини можуть отримувати нові щомісячні виплати). Перехідні умови для родин, які вже перебувають у Норвегії на момент змін, ще погоджують.
Посилять контроль за поїздками додому в Україну тих, хто отримує у Норвегії соціальні виплати і має посвідку на проживання — щоб люди, які отримують виплати, справді проживали у Норвегії більшість часу. Поїздки додому потрібно буде обґрунтувати, якщо ж вони будуть суперечити умовам посвідки на проживання, це може призвести до її втрати.
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Прибуваючі люди, які потребують житла, повинні будуть звертатися виключно до Національного центру прийому у муніципалітеті Роде. Опція розселення у готелях і комплексах відпочинку більше не буде доступною, якщо люди поїхали в інший регіон — Національний центр прийому стає єдиною «точкою входу» для того, щоб отримати житло, а від розселення у готелях загалом планують відмовлятися.
Також хочуть запровадити певний «період очікування» перед тим, як люди отримають доступ до повного пакета соціальної підтримки.
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Головною причиною перегляду правил став великий інтерес до Норвегії українців, які виїхали у Європу через війну, та більш вигідні умови, ніж у сусідніх країнах. Так, станом на серпень виплати для українців у Норвегії були у 2−4 рази вищими, ніж ті, на які можна розраховувати у Швеції, та приблизно вдвічі більші, ніж у Данії.
За останні два місяці у Норвегію приїхали оформлювати тимчасовий захист на 50% більше українців, ніж сукупно до Данії, Швеції та Фінляндії, тому країна відчуває все більше велике навантаження на систему.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Українська правда
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