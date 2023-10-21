Біженці з України масово переїжджають до Норвегії: чим приваблює скандинавська країна — Finance.ua

Біженці з України масово переїжджають до Норвегії: чим приваблює скандинавська країна Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Біженці з України масово переїжджають до Норвегії: чим приваблює скандинавська країна

Останнім часом в Норвегії помітно зросла кількість українців. Потік біженців до цієї скандинавської країни продовжує збільшуватися, і тому виникла необхідність створити додаткові приміщення для їхнього проживання. Про це повідомляє Life In Norway

Чому саме Норвегія стала привабливою скандинавською країною для українців і де біженці знаходять тут прихисток, читайте далі у матеріалі.

У зв’язку з новою хвилею українських біженців, Норвегія готується створити 3 000 додаткових місць для надання тимчасового притулку новоприбулим.

За останній місяць понад половина всіх українців, які прибули до північної Європи, звернулися за притулком саме до Норвегії. Місцевий Директорат з питань іноземців (UDI) повідомив про стрімкий ріст кількості українських біженців: близько 1 000 осіб щотижня.

«Протягом останніх чотирьох тижнів близько 60% всіх українців, що прибули до скандинавських країн, обрали Норвегію», — зауважив Фроде Форфанг, директор UDI.

Дві третини з біженців прибули безпосередньо з України, а третина раніше проживала в інших європейських країнах, але тепер вирішила отримати тимчасовий захист в Норвегії. Центр прийому в Роде, який надає тимчасове житло біженцям і допомагає з документами, наразі перевантажений.

Де Норвегія планує розселяти

У зв’язку з новим потоком переселенців з України планується створити від 2 500 до 3 000 додаткових місць для їх розміщення.

Крім того, чиновники вирішили тимчасово відкласти плани щодо закриття пунктів екстреного розселення. Якщо українці продовжуватимуть прибувати в таких темпах, Норвегія буде змушена значно розширити житловий фонд.

В Управлінні інтеграції та різноманітності (IMDi) вважають, що необхідно прискорити процес розселення в муніципалітетах, щоб біженці не залишалися в тимчасових пунктах прийому надто довго. Очікується, що наступного року може знадобитися розселити близько 35 тисяч українських біженців.

«Це є надзвичайним явищем для Норвегії - розселяти так багато біженців за такий короткий період. Але отримання статусу резидента — це лише початок. Щоб інтегрувати цих людей якнайшвидше, необхідно, щоб якнайбільше з них знайшли роботу. Це сприятиме їхній фінансовій незалежності та вивченню норвезької мови», — підкреслила директорка IMDi Лібе Рібер-Мон.

Восени значна частина українців, які готові інтегруватися, завершать навчальні курси та почнуть працювати.

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