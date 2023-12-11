Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України — Finance.ua

Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України Вчора 15:45

Велика Британія та Норвегія очолили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні й постачатимуть кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здатності ведення бойових дій на морі.

Про це йдеться у заяві міноборони Британії.

«Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокада рф Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей українських військових, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. За його словами, у довгостроковій перспективі це допоможе Україні «трансформувати свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО, та посилити безпеку в Чорному морі».

Крім того повідомляється, що морська коаліція також тісно співпрацюватиме з ВМС і Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток Військово-Морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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