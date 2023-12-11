Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України

107
Велика Британія та Норвегія очолили нову «морську коаліцію» для допомоги Україні й постачатимуть кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здатності ведення бойових дій на морі.
Про це йдеться у заяві міноборони Британії.
«Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що блокада рф Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей українських військових, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. За його словами, у довгостроковій перспективі це допоможе Україні «трансформувати свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО, та посилити безпеку в Чорному морі».
Крім того повідомляється, що морська коаліція також тісно співпрацюватиме з ВМС і Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток Військово-Морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.