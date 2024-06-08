Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому — опитування — Finance.ua
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Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому — опитування

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Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому — опитування
Стало відомо, скільки українських біженців планують повернутися додому — опитування, rda-hm.gov.ua
Близько третини українських біженців планують повернутися в Україну і майже стільки ж — не планують.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг» на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).
Спочатку соціологи запитали у респондентів, чи є у них близькі родичі (чоловік, дружина, батьки чи діти), які зараз перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
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Зокрема, 38% з числа опитаних відповіли, що мають родичів за кордоном. Водночас, у цих учасників дослідження запитали, чи планують їхні родичі повернутися в Україну.
У цьому зв’язку, 32% відповіли, що повернуться тільки тоді, коли закінчиться війна, а 31% - не планують повертатися. До того ж, 19% ще не вирішили, 9% відповіли, що у різних родичів різні плани, 5% - найближчим часом. Не змогли відповісти 3% опитаних.

Умови повернення біженців в Україну

Біженці назвали заходи, за винятком покращення безпеки, які можуть бути найбільш ефективними, щоб допомогти людям повернутися додому.
Відповіді були такими:
  • підвищення заробітньої плати — 40%;
  • відновлення приватної власності, знищеної внаслідок війни — 30%;
  • ефективні антикорупційні заходи — 19%;
  • безкоштовні програми перепідготовки для майбутнього працевлаштування в місті - 15%;
  • вступ до Європейського Союзу і НАТО — по 14%.
Опитування проводилося Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження) з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю на дому у респондентів.
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Вибірка складалася з 16 800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені по статі та віку з використанням національних статистичних даних (станом на 1 січня 2022).
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Досяжність респондентів у середньому склала 49%.
Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🔍

За матеріалами:
УНІАН
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