Українські біженці в Естонії працевлаштовані на роботах, які не відповідають їхній кваліфікації та рівню освіти — Finance.ua

Українські біженці в Естонії працевлаштовані на роботах, які не відповідають їхній кваліфікації та рівню освіти Сьогодні 16:02 — Світ

Українські біженці в Естонії працевлаштовані на роботах, які не відповідають їхній кваліфікації та рівню освіти, Фото: freepik

На ринку прації в Естонії зареєстровано майже 33 тис. українських біженців. Переважна більшість з них — молоді працездатні жінки.

Про це пишуть журналісти Delfi.

Зазначається, що більше 50% працевлаштованих українок в Естонії мають мають вищу освіту. Майже кожна друга має неповнолітніх дітей.

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«Якщо 2022 року українки були готові братися за будь-яку роботу, то зараз ситуація суттєво змінилася. Тоді, два роки тому, естонські роботодавці висловлювали помітну зацікавленість у працевлаштуванні вимушених переселенців. Багато хто з тих, кого розмістили в готелях, знайшли роботу там же, буквально через тиждень після прибуття до Естонії», — пише видання.

На думку спеціалістів, громадян України більше серед некваліфікованих робітників, кваліфікованих робітників та ремісників, і суттєво менше серед менеджерів та провідних фахівців.

В українських біженців відносно високий рівень освіти, однак відсутність володіння мовою та гостра потреба заробляти на життя змушують переселенців погоджуватися на роботу, яка не відповідає їх кваліфікації та рівню освіти.

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Майже відразу після початку війни Каса з безробіття Естонії створила спеціальний сайт з пошуку роботи для біженців з України. Причому пропонували не лише просту роботу, а й кваліфіковану — в ІТ-сфері, лікарнях.

«Зараз цифри скоротилися. На сайті Каси пропонується близько 2,5 тис. вакансій, але лише 775 передбачають знання лише української та російської. Для порівняння — у середині 2022 року вакансій було близько 7 тис.», — зазначають журналісти

Більшість запропонованих вакансій на даний момент — у прибиранні, обслуговуванні клієнтів у сфері громадського харчування.

Станом на 31 березня чинний дозвіл на проживання був у 32,8 тис. біженців. Згідно з регістром населення, станом на 1 квітня в Естонії було зареєстровано у 29, 8 тис. українських біженців.

Проте, як зазначає Delfi, оскільки зараз триває масове продовження посвідок на проживання на підставі тимчасового чи міжнародного захисту, то цифри постійно змінюються.

Нагадаємо, естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Вона пропонує підтримку тим, хто просто хоче вийти на ринок праці, та тим, хто шукає можливості просування кар'єрними сходами.

До участі у програмі запрошуються біженці, які шукають роботу, віком до 25 років та старше 55 років.

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