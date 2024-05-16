Скільки витрачають українські біженці за кордоном — Finance.ua

Скільки витрачають українські біженці за кордоном
Офіційна статистика Національного банку України свідчить про те, що тільки за перший квартал 2024 року українці за кордоном витратили близько 7 млрд гривень або ж в 3,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Однак варто враховувати, що банки не мають змоги розрізнити витрати переселенців та тих, хто вже перебував в ЄС до лютого 2022 року.
Про це сказано в статті Finance.ua Українські біженці за кордоном: скільки та на що витрачають кошти.
Першу трійку країн за картковими операціями переселенців посідають Польща, Чехія та Німеччина. Саме на прикладі них можна провести порівняльний аналіз, на що ж саме витрачаються кошти та чи можливо суттєво зекономити за кордоном.
Польща
За офіційними даними, в Польщі проживає майже мільйон українських біженців — це другий після Німеччини показник серед всіх країн Європи. Тож, і їхні витрати є найбільшими — тільки за перший квартал поточного року вони склали близько 2 млрд злотих.
Найбільша частка грошей вимушених переселенців осідає в продуктових магазинах і супермаркетах — щомісяця харчування «з'їдає» близько 34% їхніх доходів.
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Також вони активно витрачають кошти на:
- заклади громадського харчування — близько 21%;
- ліки — 19%;
- одяг та взуття — 10%;
- пальне — 8%;
- транспортні послуги — 4%.
Чехія
Чехія посідає третє місце в Європі за кількістю українських біженців — на початок 2024 року в цій країні зареєстровано близько 400 тис. переселенців.
За офіційними даними, для комфортного проживання одній людині в цій країні потрібно приблизно 650 євро. 61% від цієї суми доведеться витратити на житло, 21% - на харчування, 11% - на одяг та взуття та 5% на транспорт.
Окремої уваги заслуговують витрати на медичні послуги в Чехії, адже ця країна надає право на безкоштовне лікування біженцям лише протягом перших 5 місяців після перетину кордону. Після закінчення цього терміну послуги лікарів будуть коштувати досить дорого — один прийом у спеціаліста обійдеться в 20−25 євро, а це близько 4% від середньомісячного доходу. Право на безкоштовне лікування та отримання необхідних ліків по рецепту можна отримати після оформлення полісу державного страхування — він коштує близько 80 євро або ж 12% від середньої заробітної плати за місяць.
А от на розваги українці в Чехії витрачають не більше 6% від доходу. Причиною цього є досить високі ціни. Один похід до ресторану обходиться від 16 до 32 євро (2−4% від суми мінімального доходу), відвідування театру — 35 євро (5%), а квиток в кіно коштує 10 євро (1,4%).
Німеччина
Німеччина — одна з найбільш комфортних країн ЄС для проживання українських біженців, яких тут проживає 1,3 млн осіб. Тут досить добрий рівень життя та великі соціальні виплати, а також є можливість отримання роботи з високою зарплатою.
За даними Міграційної платформи EWL, більшість вимушених переселенців отримують в Німеччині гарний дохід та можуть заощаджувати до 500 євро за місяць. Це досить солідна сума, адже в сусідній Польщі середньомісячний рівень заощаджень складає всього 450−500 злотих.
Загалом українці в Німеччині найчастіше витрачають свої кошти на:
- оренду нерухомості;
- харчування;
- медичні послуги;
- одяг та взуття;
- оплату дошкільного та шкільного навчання;
- транспорт;
- предмети першої потреби.
Левову частку доходів біженці витрачають на житло (45%) та харчування (35%), а також освітні послуги.
Останній пункт є характерною рисою витрат більшості українських родин, адже 91% переселенців — жінки з дітьми шкільного та дошкільного віку.
Довідка Finance.ua:
- за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України;
- українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі;
- в уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.
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