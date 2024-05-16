Скільки витрачають українські біженці за кордоном — Finance.ua

Скільки витрачають українські біженці за кордоном Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Скільки витрачають українські біженці за кордоном

Офіційна статистика Національного банку України свідчить про те, що тільки за перший квартал 2024 року українці за кордоном витратили близько 7 млрд гривень або ж в 3,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Однак варто враховувати, що банки не мають змоги розрізнити витрати переселенців та тих, хто вже перебував в ЄС до лютого 2022 року.

Першу трійку країн за картковими операціями переселенців посідають Польща, Чехія та Німеччина. Саме на прикладі них можна провести порівняльний аналіз, на що ж саме витрачаються кошти та чи можливо суттєво зекономити за кордоном.

Польща

За офіційними даними, в Польщі проживає майже мільйон українських біженців — це другий після Німеччини показник серед всіх країн Європи. Тож, і їхні витрати є найбільшими — тільки за перший квартал поточного року вони склали близько 2 млрд злотих.

Найбільша частка грошей вимушених переселенців осідає в продуктових магазинах і супермаркетах — щомісяця харчування «з'їдає» близько 34% їхніх доходів.

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Також вони активно витрачають кошти на:

заклади громадського харчування — близько 21%;

ліки — 19%;

одяг та взуття — 10%;

пальне — 8%;

транспортні послуги — 4%.

Чехія

Чехія посідає третє місце в Європі за кількістю українських біженців — на початок 2024 року в цій країні зареєстровано близько 400 тис. переселенців.

За офіційними даними, для комфортного проживання одній людині в цій країні потрібно приблизно 650 євро. 61% від цієї суми доведеться витратити на житло, 21% - на харчування, 11% - на одяг та взуття та 5% на транспорт.

Окремої уваги заслуговують витрати на медичні послуги в Чехії, адже ця країна надає право на безкоштовне лікування біженцям лише протягом перших 5 місяців після перетину кордону. Після закінчення цього терміну послуги лікарів будуть коштувати досить дорого — один прийом у спеціаліста обійдеться в 20−25 євро, а це близько 4% від середньомісячного доходу. Право на безкоштовне лікування та отримання необхідних ліків по рецепту можна отримати після оформлення полісу державного страхування — він коштує близько 80 євро або ж 12% від середньої заробітної плати за місяць.

А от на розваги українці в Чехії витрачають не більше 6% від доходу. Причиною цього є досить високі ціни. Один похід до ресторану обходиться від 16 до 32 євро (2−4% від суми мінімального доходу), відвідування театру — 35 євро (5%), а квиток в кіно коштує 10 євро (1,4%).

Німеччина

Німеччина — одна з найбільш комфортних країн ЄС для проживання українських біженців, яких тут проживає 1,3 млн осіб. Тут досить добрий рівень життя та великі соціальні виплати, а також є можливість отримання роботи з високою зарплатою.

За даними Міграційної платформи EWL, більшість вимушених переселенців отримують в Німеччині гарний дохід та можуть заощаджувати до 500 євро за місяць. Це досить солідна сума, адже в сусідній Польщі середньомісячний рівень заощаджень складає всього 450−500 злотих.

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Загалом українці в Німеччині найчастіше витрачають свої кошти на:

оренду нерухомості;

харчування;

медичні послуги;

одяг та взуття;

оплату дошкільного та шкільного навчання;

транспорт;

предмети першої потреби.

Левову частку доходів біженці витрачають на житло (45%) та харчування (35%), а також освітні послуги.

Останній пункт є характерною рисою витрат більшості українських родин, адже 91% переселенців — жінки з дітьми шкільного та дошкільного віку.

Довідка Finance.ua:

за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України;

українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі;

в уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.



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