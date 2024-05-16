Скільки витрачають українські біженці за кордоном — Finance.ua

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Скільки витрачають українські біженці за кордоном

Особисті фінанси
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Скільки витрачають українські біженці за кордоном
Скільки витрачають українські біженці за кордоном
Офіційна статистика Національного банку України свідчить про те, що тільки за перший квартал 2024 року українці за кордоном витратили близько 7 млрд гривень або ж в 3,5 раза більше, порівняно з аналогічним періодом 2021-го. Однак варто враховувати, що банки не мають змоги розрізнити витрати переселенців та тих, хто вже перебував в ЄС до лютого 2022 року.
Про це сказано в статті Finance.ua Українські біженці за кордоном: скільки та на що витрачають кошти.
Першу трійку країн за картковими операціями переселенців посідають Польща, Чехія та Німеччина. Саме на прикладі них можна провести порівняльний аналіз, на що ж саме витрачаються кошти та чи можливо суттєво зекономити за кордоном.

Польща

За офіційними даними, в Польщі проживає майже мільйон українських біженців — це другий після Німеччини показник серед всіх країн Європи. Тож, і їхні витрати є найбільшими — тільки за перший квартал поточного року вони склали близько 2 млрд злотих.
Найбільша частка грошей вимушених переселенців осідає в продуктових магазинах і супермаркетах — щомісяця харчування «з'їдає» близько 34% їхніх доходів.
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Також вони активно витрачають кошти на:
  • заклади громадського харчування — близько 21%;
  • ліки — 19%;
  • одяг та взуття — 10%;
  • пальне — 8%;
  • транспортні послуги — 4%.

Чехія

Чехія посідає третє місце в Європі за кількістю українських біженців — на початок 2024 року в цій країні зареєстровано близько 400 тис. переселенців.
За офіційними даними, для комфортного проживання одній людині в цій країні потрібно приблизно 650 євро. 61% від цієї суми доведеться витратити на житло, 21% - на харчування, 11% - на одяг та взуття та 5% на транспорт.
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Окремої уваги заслуговують витрати на медичні послуги в Чехії, адже ця країна надає право на безкоштовне лікування біженцям лише протягом перших 5 місяців після перетину кордону. Після закінчення цього терміну послуги лікарів будуть коштувати досить дорого — один прийом у спеціаліста обійдеться в 20−25 євро, а це близько 4% від середньомісячного доходу. Право на безкоштовне лікування та отримання необхідних ліків по рецепту можна отримати після оформлення полісу державного страхування — він коштує близько 80 євро або ж 12% від середньої заробітної плати за місяць.
А от на розваги українці в Чехії витрачають не більше 6% від доходу. Причиною цього є досить високі ціни. Один похід до ресторану обходиться від 16 до 32 євро (2−4% від суми мінімального доходу), відвідування театру — 35 євро (5%), а квиток в кіно коштує 10 євро (1,4%).

Німеччина

Німеччина — одна з найбільш комфортних країн ЄС для проживання українських біженців, яких тут проживає 1,3 млн осіб. Тут досить добрий рівень життя та великі соціальні виплати, а також є можливість отримання роботи з високою зарплатою.
За даними Міграційної платформи EWL, більшість вимушених переселенців отримують в Німеччині гарний дохід та можуть заощаджувати до 500 євро за місяць. Це досить солідна сума, адже в сусідній Польщі середньомісячний рівень заощаджень складає всього 450−500 злотих.
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Загалом українці в Німеччині найчастіше витрачають свої кошти на:
  • оренду нерухомості;
  • харчування;
  • медичні послуги;
  • одяг та взуття;
  • оплату дошкільного та шкільного навчання;
  • транспорт;
  • предмети першої потреби.
Левову частку доходів біженці витрачають на житло (45%) та харчування (35%), а також освітні послуги.
Останній пункт є характерною рисою витрат більшості українських родин, адже 91% переселенців — жінки з дітьми шкільного та дошкільного віку.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України;
  • українські біженці у Німеччині можуть отримувати соціальну підтримку, яка включає виплати на проживання та кошти на оренду житла. Держава оплачує витрати згідно з нормами житлової площі;
  • в уряді Чехії пропонують зміну до законодавства, щоб дозволити українцям із тимчасовим захистом переходити на довготерміновий тип перебування. Умовою буде економічна самостійність.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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