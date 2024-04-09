31% біженців стикаються з фінансовими труднощами у Чехії: де живуть і працюють — Finance.ua

31% біженців стикаються з фінансовими труднощами у Чехії: де живуть і працюють
У Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати.
Більше двох третин економічно активних біженців з України мають роботу в Чехії.
Про це йдеться в опитуванні Міжнародної організації з міграції (МОМ), пише proukrainu.blesk.cz.
За результатами, більшість біженців — жінки. Вони часто мають високий рівень освіти. Але українки в Чехії змогли отримати роботу лише нижче рівня своєї попередньої кваліфікації.
Редакція ProUkrainu. cz вже повідомляла, наразі у Чехії 320 тисяч біженців продовжили тимчасовий захист.
Згідно з опитуванням МОМ, 77% з них економічно активні, тобто це люди, які мають роботу (69%) або активно її шукають.
«Пошук стабільної роботи є проблемою особливо для матерів-одиначок, біженців старше 60 років або людей з проблемами здоров’я», — прокоментувала Андреа Свободова з аналітичного відділу МОМ.
Знання мови
Згідно з опитуванням, знання чеської мови відіграє велику роль. Понад чотири п’ятих від опитаних, які розмовляють чеською мовою, мають роботу. Найвища зайнятість серед тих, хто раніше працював в Україні механізаторами, слюсарями, водіями, майстрами чи кваліфікованими робітниками сільського господарства.
Біженці старше 60 років часто безуспішно шукають роботу. Майже три п’ятих тих, хто не має роботи і не шукає її, сказали, що їм доводиться доглядати за членами сім'ї - дітьми, людьми похилого віку чи інвалідами.
До виїзду з України три чверті респондентів були економічно активними. Серед тих, хто не був активним на ринку праці, більшість це студенти та пенсіонери або матусі, які перебували у відпустці по догляду за дитиною.
Освіта
Близько половини біженців мають вищу професійну або університетську освіту, але в Чехії часто працюють некваліфікованими робітниками. Страждають переважно жінки. Українки в Чехії - понад дві третини — повідомляють, що їх поточна посада нижча за їхню кваліфікацію. Близько половини чоловіків у Чехії працюють нижче рівня кваліфікації.
Фінанси
Майже третина біженців стикається з фінансовими проблемами, коли вони не в змозі покривати свої щоденні витрати. Проблеми виникають у людей, які перебувають на пенсії, у декретній відпустці та по догляду за дитиною.
Більше половини біженців також не змогли б сплатити несподівані витрати понад 13 600 крон. Навіть серед працюючих українців близько третини респондентів не змогли б покрити такі витрати.
Житло
Більшість біженців покладаються на різні джерела для покриття витрат на проживання. Понад половини вказали дохід від зайнятості як одне з джерел, приблизно дві чверті - підтримку від влади, третина — підтримку сім'ї чи громади, а чверть — також черпають свої заощадження.
Більше половини біженців — 56% - проживають у звичайному орендованому житлі. Інші досі живуть у гуртожитках та готелях.
Повернення додому
Більшість біженців хочуть повернутися в Україну, загалом 69 відсотків респондентів. Лише 12% біженців не планують повертатися. Інші ще не впевнені, чи повернуться.
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