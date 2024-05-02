Кожен десятий бізнес у Польщі відкриває українець: де найбільше реєструють — Finance.ua

Кожен десятий бізнес у Польщі відкриває українець: де найбільше реєструють Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Кожен десятий бізнес у Польщі відкриває українець: де найбільше реєструють

За підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України.

Про це «Укрінформу» повідомили у консультаційному центрі «Дія.Бізнес» у Варшаві.

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«За підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. Минулого року українці відкрили тут 30 325 нових індивідуальних компаній̆. А загалом за 2022−2023 рік зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Але вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1700 підприємств.

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У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.

Частіше українці започатковують власну справу у Варшаві (9406 компаній), Кракові (2661) та Вроцлаві (2128). Всього за минулий рік українці в Польщі сплатили до польського бюджету податків на загальну суму понад 5 млрд злотих.

Довідка Finance.ua:

у першому кварталі 2024 року рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці, що на 33,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, то кількість збільшилась на 18%;

за результатами дослідження компанії Personnel Service, українці розповіли, що мають заробітну плату у межах мінімальної. Деякі заробляють близько 4−5 тисяч злотих (від 38,64 тис. до 48,3 тис. гривень). Таких біженців біля 30 відсотків;

українці посідають перше місце серед іноземних покупців квартир у Польщі. Найбільше українці купують у Польщі квартири, гаражі та комерційні приміщення.



УНІАН За матеріалами:

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