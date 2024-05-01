Де українці відкривають новий бізнес (інфографіка) — Finance.ua

Де українці відкривають новий бізнес (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Де українці відкривають новий бізнес (інфографіка)

Понад 74 тисячі нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року за даними Єдиного державного реєстру, пише Опендатабот.

Це на третину більше, аніж торік, та 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Беззаперечним лідером за кількістю нових справ останні роки залишається столиця.

За перший квартал поточного року у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів — це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею — це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Серед найбільш затребуваних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування

Довідка Finance.ua:

з травня 2021 до лютого 2024 українці відкрили через портал Дія 501 тисячу нових ФОПів. Про те, як відбувається ця процедура, ми розповідали тут;



в українців та іноземних громадян є можливість змінити дані про свій ФОП у режимі онлайн, через державний сервісний портал Дія. Однак, вносити зміни можна лише до частини даних;



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