Пів мільйона на розвиток бізнесу: українські підприємці можуть отримати новий грант — Finance.ua

Пів мільйона на розвиток бізнесу: українські підприємці можуть отримати новий грант Сьогодні 14:38 — Особисті фінанси

Пів мільйона на розвиток бізнесу: українські підприємці можуть отримати новий грант

Уряд збільшив вдвічі розмір мікрогрантів для харків'ян та мешканців області, на старт або розвиток власної справи.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Так, Кабінет міністрів України вдвічі збільшив розмір гранту за програмою «Власна справа», — до 500 000 грн — який можуть отримати бізнесмени Харкова та області, на старт або розвиток власної справи.

Куди можна витратити кошти? Гроші насамперед надають на придбання обладнання тощо, для облаштування роботи в умовах постійних відключень електроенергії, через атаки рф на енергетичну інфраструктуру регіону. Кошти можна витратити:

на придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оренду приміщення.

Додатково уряд вніс інші зміни у цьому напрямку, зокрема:

передбачено мікрогрант у розмірі 75 000 грн для фізичних осіб, які зобов’язуються зареєструватись як ФОП;

надано можливість ветеранам та особам, що входять до добровольчих формуванб, ьотримати грант для розвитку свого бізнесу та інші.

Як отримати

Грант доступний як для тих, хто вже має свій бізнес, так і для початківців, які тільки починають свій шлях у підприємництві.

Заявку на отримання можна подати через платформу «Дія».

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