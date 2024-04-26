В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис. — Finance.ua
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В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис.

Особисті фінанси
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В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис.
В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис.
Міністерство економіки презентувало грантову програму «Створюй» для жінок-підприємиць. $1 млн спрямують на підтримку бізнесу українок у сфері виробництва і переробки.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Ініціатива спрямована на розвиток і масштабування національного виробництва та підвищення бізнесової активності українок. Мета програми — стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для реалізації жінками своїх бізнес-планів», — сказано в повідомленні.
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$1 000 000 спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування, поліграфічної діяльності, виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики та ін.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь у програмі можуть жінки-підприємиці, оформлені як ФОП, або ТОВ, де у власності жінки понад 50%.
Виробництво має бути діючим та на момент подачі заявки функціонувати не менше одного року.
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Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці складе до $15 000.
Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням.
Ощадбанк буде перевіряти ділову репутацію жінок-підприємиць на предмет наявності у санкційних списках, причетності до шахрайства, перебування у будь-яких судових справах, зокрема щодо банкрутства. Якщо позитивну ділову репутацію буде підтверджено, після отримання гранту учасниці програми зможуть звернутися до банку за додатковим фінансуванням.
В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис.

Як можна витратити кошти

Грантові кошти учасниці ініціативи зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також не більше 30% гранту — на придбання програмного забезпечення і навчання.
Нагадаємо, за урядовим проєктом «єРобота» отримали гранти на старт або розвиток бізнесу майже 15 тисяч підприємців; загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво понад 7,3 млрд грн від початку дії проєкту.
Європейські партнери зацікавлені у розвитку української економіки. Зокрема, Швеція надасть гранти для розвитку українського жіночого підприємництва. Пріоритетними напрямками для уряду є подолання гендерного розриву в оплаті праці, а також надання грантів на розвиток бізнесу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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