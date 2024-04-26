В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис. — Finance.ua

В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис. Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

В Україні презентували грантову програму для жінок-підприємиць: хто зможе отримати до $15 тис.

Міністерство економіки презентувало грантову програму «Створюй» для жінок-підприємиць. $1 млн спрямують на підтримку бізнесу українок у сфері виробництва і переробки.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Ініціатива спрямована на розвиток і масштабування національного виробництва та підвищення бізнесової активності українок. Мета програми — стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для реалізації жінками своїх бізнес-планів», — сказано в повідомленні.

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$1 000 000 спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки: ремонту устаткування, поліграфічної діяльності, виробництва одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики та ін.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь у програмі можуть жінки-підприємиці, оформлені як ФОП, або ТОВ, де у власності жінки понад 50%.

Виробництво має бути діючим та на момент подачі заявки функціонувати не менше одного року.

Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці складе до $15 000.

Подати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня за посиланням

Ощадбанк буде перевіряти ділову репутацію жінок-підприємиць на предмет наявності у санкційних списках, причетності до шахрайства, перебування у будь-яких судових справах, зокрема щодо банкрутства. Якщо позитивну ділову репутацію буде підтверджено, після отримання гранту учасниці програми зможуть звернутися до банку за додатковим фінансуванням.

Як можна витратити кошти

Грантові кошти учасниці ініціативи зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також не більше 30% гранту — на придбання програмного забезпечення і навчання.

Нагадаємо, за урядовим проєктом «єРобота» отримали гранти на старт або розвиток бізнесу майже 15 тисяч підприємців; загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво понад 7,3 млрд грн від початку дії проєкту.

Європейські партнери зацікавлені у розвитку української економіки. Зокрема, Швеція надасть гранти для розвитку українського жіночого підприємництва. Пріоритетними напрямками для уряду є подолання гендерного розриву в оплаті праці, а також надання грантів на розвиток бізнесу.

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