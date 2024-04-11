Україна через гранти інвестувала в підприємництво понад ₴7,3 мільярда — Finance.ua
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Україна через гранти інвестувала в підприємництво понад ₴7,3 мільярда

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Україна через гранти інвестувала в підприємництво понад ₴7,3 мільярда
Україна через гранти інвестувала в підприємництво понад ₴7,3 мільярда
За урядовим проєктом «єРобота» отримали гранти на старт або розвиток бізнесу майже 15 тисяч підприємців; загалом держава інвестувала через гранти в підприємництво понад 7,3 млрд грн від початку дії проєкту.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Понад 7,3 млрд грн інвестувала держава в розвиток малого й середнього бізнесу через грантові програми «єРобота», які ми запустили влітку 2022 року. На сьогодні грантові кошти отримали вже майже 15 000 підприємців в усіх регіонах країни.
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Це тисячі нових компаній та діючих підприємств, які посилюють свій виробничий потенціал, нарощують обсяги, створюють нові робочі місця. Працюють і розвиваються попри війну, постійну загрозу обстрілів, блекаутів, зруйновані логістичні ланцюжки", — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Загалом з початку запуску проєкту «єРобота» у липні 2022 року: за програмою «Власна справа» — видано 13 618 мікрогрантів на 3,2 млрд грн, на розвиток переробних підприємств — видано 635 грантів на 3,2 млрд грн, на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 177 грантів на 778 млн грн, ветеранам та членам їхніх родин — видано 335 грантів на 144 млн грн.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, роєкт «єРобота» був запроваджений урядом у липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць.
  • Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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