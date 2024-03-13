«єРобота»: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв — Finance.ua

«єРобота»: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

«єРобота»: уряд удосконалив механізми програми для аграріїв

Уряд змінив механізм програми єРобота для аграріїв. Відповідно до нових змін держава відтепер покриватиме 70% вартості проєкту, а інші 30% фінансуватиме сам підприємець.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

«Вдосконалюємо механізм програми єРобота для аграріїв. Держава покриває 70% вартості проєкту, решту (30%) фінансує підприємець. За умови створення достатньої кількості робочих місць та виконання інших умов гроші повертати не потрібно буде», — сказано в повідомленні.

Уповноважені банки зможуть моніторити цільове використання коштів.

Прем'єр-міністр зауважив , що сільгоспвиробники сьогодні генерують значну частку українського експорту. За 2023 рік це понад 60% усіх товарів. Завдяки морському коридору вже понад тисяча кораблів перевезли з чорноморських портів близько 30 млн тонн вантажів майже до 40 країн світу. Це переважно саме аграрний експорт.

«Держава у свою чергу продовжує допомагати українським фермерам на всіх рівнях. Від початку цього року банки видали агрогосподарствам майже 20 млрд грн кредитів, з них 6,3 млрд грн — за програмою „5−7-9%“», — сказав очільник уряду.

За словами прем'єр-міністра, за програмою єРобота у садівництво і тепличне господарство за останні півтора року інвестовано 723 млн грн грантових коштів.

Нагадаємо, раніше уряд ухвалив постанову, яка розширює умови надання грантів за програмою «єРобота» на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

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