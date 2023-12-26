Кабмін виділив ще 1,3 мільярда гривень на гранти за програмами «єРобота» — Finance.ua

Кабмін виділив ще 1,3 мільярда гривень на гранти за програмами «єРобота» Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Кабмін виділив ще 1,3 мільярда гривень на гранти за програмами «єРобота»

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 1,32 млрд грн на гранти за програмами єРобота на розвиток власного бізнесу та створення або розвиток переробних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Розвиток власної переробної промисловості, а також малого та середнього бізнесу є одними з ключових пріоритетів для української економіки. Наша мета збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Збільшення фінансування грантових програм єРобота більш ніж на 1,3 млрд грн дозволить забезпечити фінансування близько 2300 грантів на розвиток власного бізнесу, а також 113 грантів на створення або розвиток переробних підприємств», — наголосила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, це сприятиме розвитку переробної галузі, створенню нових робочих місць, зростанню економіки, наповненню бюджетів усіх рівнів.

Читайте також 8 тисяч підприємців отримали гранти за програмою «єРобота»

Від початку дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10 400 українців.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Довідка Finance.ua:

проєкт єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць;

він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.