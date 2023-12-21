єРобота: інвестиції держави в розвиток бізнесу через гранти зросли до 5,5 млрд грн — Finance.ua

єРобота: інвестиції держави в розвиток бізнесу через гранти зросли до 5,5 млрд грн Сьогодні 08:32

єРобота: інвестиції держави в розвиток бізнесу через гранти зросли до 5,5 млрд грн

Від початку дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток малого та середнього бізнесу через гранти 5,5 млрд грн. Грантові кошти на започаткування або розширення власної справи вже отримали 10 400 українців.

Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Гранти на старт або розвиток бізнесу за проектом єРобота вже отримали 10 400 українців. Загалом через гранти держава інвестувала в активізацію підприємництва 5,5 млрд грн. Це інвестиції в створення тисяч нових малих і середніх підприємств, в масштабування бізнесу діючих компаній, а також це понад 35 тисяч нових робочих місць для наших громадян. При цьому отримувачі грантів вже повернули до бюджету понад 1 млрд грн інвестованих коштів у вигляді сплачених податків та зборів», — зазначила Юлія Свириденко.

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Загалом з початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року:

за програмою «Власна справа» — видано 9 634 мікрогранти на 2,3 млрд грн;

на розвиток переробних підприємств — видано 482 гранти на 2,5 млрд грн;

на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 144 гранти на 631 млн грн;

ветеранам та членам їхніх родин — видано 132 гранти на 50 млн грн.

Хто може взяти участь у програмі

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Обов’язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо, проект єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

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