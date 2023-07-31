Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму «єРобота» — Finance.ua
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму «єРобота»

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити програму «єРобота».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету Міністрів.
«Програма „єРобота“ має надзвичайний потенціал, а тому уряд буде її розширювати. Зокрема, ми запустили гранти для створення ветеранського бізнесу», — сказав Шмигаль.
Також, за його словами, сьогодні уряд ухвалює зміни в порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств. Вони передусім стосуються деокупованих територій України.
«Ми хочемо, аби люди поверталися, створювали нові підприємства та робочі місця. Допомагаємо бізнесу, який продовжує працювати у прифронтових регіонах», — наголосив прем'єр.
Для цього уряд запроваджує наступні зміни: держава буде давати грант у розмірі не 50%, а 80% від вартості проекту для переробного підприємства на деокупованих або прифронтових територіях. 20% - це співфінансування від самого підприємця.
«Водночас ухвалені сьогодні зміни дозволять місцевій владі так само долучитися до співфінансування проекту переробного підприємства, яке розташоване на території громади. Це важливо для громад, бо це робочі місця, податки та розвиток», — додав Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
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