Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садівництва — Finance.ua

Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садівництва Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Уряд розширив умови надання грантів на розвиток садівництва

Уряд ухвалив постанову, яка розширює умови надання грантів за програмою «єРобота» на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та тепличного господарства.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Що пропонують

Зокрема, пропонується змінити умови щодо висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних ділянках.

Згідно з новими нормами, надання грантів доповнюються таким змістом:

гранти надаються для висадки та облаштування насадження на земельній ділянці або на суміжних земельних ділянках, загальна площа якої/яких становить від 1 до 25 гектарів;

допускається розташування між земельними ділянками господарських шляхів, прогонів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень, рубежів (річок, струмків, каналів, лісосмуг, рослинних смуг, дерев, стежок, рівчаків, ярів, заболочених земель).

збільшено розмір компенсації вартості проєкту висадки винограду до 330 тисяч гривень на гектар насаджень.

Деталі програми

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу.

У 2023 році видано 131 наказ на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (432,8 млн грн) і тепличного господарства (159,4 млн грн). Відповідно до наказів планується створення близько 15 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі не більше 70% вартості проєкту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту.

Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів — від 5 до 10 постійних і 125−425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць — не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Довідка Finance.ua:

за програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду;

ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких — це створювати робочі місця.

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