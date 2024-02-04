За програмою «єРобота» підприємці отримали понад 6,5 млрд грн на розвиток бізнесу — Шмигаль Вчора 17:35 — Фондовий ринок

У рамках програми «єРобота» держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, нині 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць.

Близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. Шмигаль відзначив, що це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.

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Він також розповів, що у держбюджет заклали понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.

«Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму „5−7-9“ та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тис. доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн», — зауважив очільник уряду.

Окрім цього, у минулому році видали 13,6 тисяч кредитів на майже 45 млрд грн завдяки інструменту державних гарантій на портфельній основі.

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