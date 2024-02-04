За програмою «єРобота» підприємці отримали понад 6,5 млрд грн на розвиток бізнесу — Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За програмою «єРобота» підприємці отримали понад 6,5 млрд грн на розвиток бізнесу — Шмигаль

Фондовий ринок
94
У рамках програми «єРобота» держава інвестувала понад 6,5 млрд грн у розвиток бізнесу. Майже половина з цих коштів припадає на компонент мікрогрантів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, нині 13,5 тис. підприємців отримали 3 млрд грн на започаткування і розвиток власної справи. Завдяки цьому створено до 25 тис. робочих місць.
Близько 3,3 млрд грн грантових коштів спрямували переробним підприємствам. Шмигаль відзначив, що це збільшує частку доданої вартості в українській продукції та змінює структуру експорту.
Читайте також
Він також розповів, що у держбюджет заклали понад 40 млрд грн на програми допомоги бізнесу та стимулювання економіки.
«Від початку повномасштабної війни ми суттєво модернізували програму „5−7-9“ та переорієнтували її на середній та малий бізнес. За цією програмою вже видали підприємцям понад 45 тис. доступних кредитів на суму 182,6 млрд грн», — зауважив очільник уряду.
Окрім цього, у минулому році видали 13,6 тисяч кредитів на майже 45 млрд грн завдяки інструменту державних гарантій на портфельній основі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.