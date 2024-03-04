За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн: Шмигаль назвав умови — Finance.ua
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За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн: Шмигаль назвав умови

Казна та Політика
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За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн: Шмигаль назвав умови
За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн: Шмигаль назвав умови
За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд під час засідання 1 березня ухвалив законопроект про Державний аграрний реєстр.
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«Цей реєстр уже створено, але важливо унормувати його роботу окремим законом, а також розширити його функціонал. 115 тисяч користувачів зареєстровані в цьому реєстрі. Це простий і зрозумілий інструмент, через який держава допомагає українським аграріям», — підкреслив глава уряду.
Також Кабінет Міністрів ухвалив ще одне рішення для розвитку аграрного сектору в Україні, яке стосується безповоротних грантів на висадку садів і виноградників у межах програми єРобота.
Завдяки новим змінам тепер можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду.
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«Розмір компенсації збільшуємо на 105 тис. грн за гектар. Максимальна сума гранту — 10 млн грн. Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких — це створювати робочі місця», — сказав Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua

Урядовий проект «єРобота» передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.
Він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. Про’кт включає 6 грантових програм, зокрема, українці зможуть отримати:
  • мікрогранти для створення власного бізнесу;
  • гранти для розвитку переробного підприємства;
  • державне фінансування закладки саду;
  • кошти для розвитку тепличного господарства;
  • грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ;
  • кошти на навчання ІТ-спеціальностям.
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За матеріалами:
Finance.ua
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