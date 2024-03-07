Мінекономіки запустило офіційний сайт грантової програми «Власна справа» — Finance.ua

Мінекономіки запустило офіційний сайт грантової програми «Власна справа» Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Мінекономіки запустило офіційний сайт грантової програми «Власна справа»

Міністерство економіки України запустило сайт про урядову грантову програму «Власна справа».

Про це йдеться на сайті міністерства.

Тепер усі можливості програми, умови й алгоритми отримання гранту, інструкції для заповнення бізнес-плану та поточні результати програми зібрані на окремій лендінг-сторінці від Мінекономіки за посиланням

За даними міністерства, загалом із моменту запуску програми вже понад 14 тис. українців стали її переможцями й отримали можливість розпочати чи розширити свій бізнес.

Кошти за програмою «Власна справа» можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу.

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«Цьогоріч ми плануємо видати понад 15 тис. грантів на створення чи розвиток бізнесу, тож переходьте за посиланням на сайті та подавайтеся», — наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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