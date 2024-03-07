Мінекономіки запустило офіційний сайт грантової програми «Власна справа» — Finance.ua

Мінекономіки запустило офіційний сайт грантової програми «Власна справа»
Міністерство економіки України запустило сайт про урядову грантову програму «Власна справа».
Про це йдеться на сайті міністерства.
Тепер усі можливості програми, умови й алгоритми отримання гранту, інструкції для заповнення бізнес-плану та поточні результати програми зібрані на окремій лендінг-сторінці від Мінекономіки за посиланням.
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За даними міністерства, загалом із моменту запуску програми вже понад 14 тис. українців стали її переможцями й отримали можливість розпочати чи розширити свій бізнес.
Кошти за програмою «Власна справа» можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу.
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«Цьогоріч ми плануємо видати понад 15 тис. грантів на створення чи розвиток бізнесу, тож переходьте за посиланням на сайті та подавайтеся», — наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.
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