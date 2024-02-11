«Власна справа»: у Мінекономіки повідомили, скільки ветеранів отримають гранти на розвиток бізнесу — Finance.ua
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«Власна справа»: у Мінекономіки повідомили, скільки ветеранів отримають гранти на розвиток бізнесу

Особисті фінанси
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Від старту грантової програми «Власна справа» уже здобули перемогу 292 ветерани та члени родин учасників бойових дій. Вони отримають гранти на 123 млн грн на розвиток власного бізнесу.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
«32 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями першої цього року хвилі ветеранського компоненту програми „Власна справа“. Вони отримають від держави 14 млн грн на започаткування або розширення свого бізнесу. Від початку дії цього напрямку програми позитивне рішення про надання гранту отримали 292 ветерани та члени їхніх родин», — зазначила Тетяна Бережна.
«Власна справа»: у Мінекономіки повідомили, скільки ветеранів отримають гранти на розвиток бізнесу
За її словами, найбільш затребуваними серед них є гранти до 500 тис грн — половина отримувачів запросила саме такі суми при подачі грантової заявки. Загалом держава інвестує в розвиток бізнесу ветеранів вже 123 млн грн.
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Серед 32 переможців першої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти 19 учасників бойових дій та 13 членів родин ветеранів. 1 переможець отримав грант розміром до ₴1 мільйона, 22 — до 500 тис. грн, дев’ять — до 250 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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